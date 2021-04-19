***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 14:28
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGSER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929104
BIST
14:411.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -14,39
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.389
14:418,0810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0232
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
14:419,7308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0583
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
14:41463,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,69
|Açılış
|: 463,07
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler14:41
|FENER
|31,90
|23.710.345
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|58.653.308
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.566.416
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|SAYAS
|23,58
|16.740.215
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.375.051
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|71.684.926
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|SONME
|35,74
|2.269.719
|% -9,97
|
|EREGL
|18,43
|1.138.793.909
|% 0,49
|
|PETKM
|6,59
|900.020.710
|% 4,11
|
|GARAN
|7,13
|803.408.439
|% -2,06
|
|QUAGR
|27,60
|677.835.054
|% -5,22
|
|KRDMD
|7,30
|463.220.531
|% -1,88
|
|EKGYO
|1,88
|268.913.164
|% -0,53
|
|PETKM
|6,59
|900.020.710
|% 4,11
|
|GARAN
|7,13
|803.408.439
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,11
|182.193.073
|% -2,31
|
|PEKGY
|1,62
|139.375.051
|% -10,00
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0781
|8,0810
|% 0,29
|
|Euro
|9,7262
|9,7308
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,2088
|11,2650
|% 0,78
|
|Frank
|8,8083
|8,8613
|% 0,97
|
|Riyal
|2,1486
|2,1594
|% 0,31
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|3,44
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,95
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.112
|1,00
|
|Tam
|3.048
|3.127
|6,28
|
|Yarım
|1.473
|1.513
|3,03
|
|Çeyrek
|739
|756
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,77
|0,04
|
|B. Petrol
|66,57
|66,57
|-0,20
|