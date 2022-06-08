***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 17:39
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGSER]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036013
BIST
17:352.577
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -70,95
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.575
17:3517,0934
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,3392
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:3518,4107
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 0,4374
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:351.021,24
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 23,41
|Açılış
|: 1.021,24
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ULUUN
|22,66
|484.216.004
|% 10,00
|
|ACSEL
|55,35
|20.870.382
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.677.304
|% 9,66
|
|BERA
|12,63
|523.569.402
|% 7,67
|
|SAMAT
|8,77
|26.016.614
|% 6,95
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,47
|108.103.015
|% -9,70
|
|TETMT
|238,50
|29.505.706
|% -9,28
|
|OYYAT
|77,70
|83.550.923
|% -8,59
|
|TOASO
|67,55
|1.605.022.019
|% -7,91
|
|THYAO
|47,94
|6.073.058.147
|% -1,07
|
|SISE
|22,38
|3.562.447.437
|% -3,03
|
|SASA
|44,30
|2.494.677.588
|% 1,89
|
|KRDMD
|15,13
|2.242.513.728
|% 0,07
|
|EREGL
|34,84
|2.091.227.803
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,80
|905.014.403
|% -1,41
|
|SEGYO
|1,26
|395.954.005
|% 4,13
|
|TSKB
|2,34
|607.174.798
|% -2,90
|
|DOHOL
|4,07
|1.027.135.184
|% -4,24
|
|YKBNK
|4,73
|985.466.586
|% -3,07
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0918
|17,0934
|% 2,02
|
|Euro
|18,3806
|18,4107
|% 2,43
|
|Sterlin
|21,4080
|21,5153
|% 1,81
|
|Frank
|17,5068
|17,6123
|% 2,05
|
|Riyal
|4,5477
|4,5705
|% 2,12
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|3,77
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|22,94
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,56
|
Seans Raporu
17:35
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-
17:50RYSAS
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 706, 783 adet işlem
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17:49NTGAZ
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 168, 445 adet işlem
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17:48MNDRS
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 757, 267 adet işlem
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17:47OSTIM
Yüzde -5.47 oranında düşüşle 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 529, 587 adet işlem
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17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, KOZAL, KOZAA