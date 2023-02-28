***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2023 10:12
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117482
BIST
11:035.230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 32,63
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.254
En Düşük
5.203
11:0318,8964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
11:0320,0242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0144
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
11:031.099,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,45
|Açılış
|: 1.099,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.098,14
BIST En Aktif Hisseler11:01
|ALFAS
|221,60
|45.371.049
|% 9,98
|
|RODRG
|74,40
|13.908.778
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,10
|2.151.868
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,20
|3.465.901
|% 9,94
|
|KENT
|206,80
|1.004.841
|% 9,88
|
|METUR
|4,92
|20.044.043
|% -7,52
|
|ORMA
|57,80
|52.020
|% -7,22
|
|COSMO
|93,15
|1.034.338
|% -6,80
|
|CIMSA
|119,80
|354.837.574
|% -6,04
|
|VANGD
|5,99
|6.730.050
|% -5,82
|
|THYAO
|145,00
|1.844.088.050
|% 1,12
|
|OYAKC
|48,94
|1.766.043.408
|% 1,28
|
|KRDMD
|22,34
|1.694.950.062
|% 1,73
|
|EREGL
|44,50
|1.287.435.296
|% 1,04
|
|AKBNK
|17,75
|1.130.095.295
|% 2,48
|
|EKGYO
|8,49
|850.935.672
|% -0,59
|
|KRDMD
|22,34
|1.694.950.062
|% 1,73
|
|AKBNK
|17,75
|1.130.095.295
|% 2,48
|
|YKBNK
|10,02
|608.280.344
|% 1,62
|
|ISCTR
|11,76
|477.685.227
|% 1,20
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8868
|18,8903
|% 0,02
|
|Euro
|20,0191
|20,0284
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,6653
|22,7790
|% -0,17
|
|Frank
|20,0405
|20,1613
|% -0,26
|
|Riyal
|5,0169
|5,0421
|% 0,01
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-6,87
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.489
|7.544
|-29,00
|
|Yarım
|3.659
|3.692
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.846
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,53
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|0,65
|