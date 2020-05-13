***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.05.2020 18:14
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Mayıs 2020 tarihinde (bugün) yapmış olduğu toplantı neticesinde, SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gözetilerek Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının bağımsız dış denetimi için AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Nexia Türkiye)'nin görevlendirilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844779
BIST
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 543,25
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
18:056,9815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0165
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
18:057,5670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0274
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5612
18:05384,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,59
|Açılış
|: 384,74
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.384.873
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|908.232
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.931
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|933.593
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|69.198
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|87.002.452
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.346.740
|% -9,98
|
|SERVE
|4,54
|1.308.236
|% -9,92
|
|GEDIK
|18,75
|14.256.458
|% -9,68
|
|ASELS
|28,66
|1.901.590.148
|% 4,52
|
|GARAN
|7,90
|656.918.030
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,44
|624.279.380
|% 2,09
|
|THYAO
|10,62
|610.077.639
|% -0,19
|
|ISFIN
|3,88
|566.315.910
|% 4,02
|
|EKGYO
|1,27
|220.795.781
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,19
|331.432.055
|% 0,46
|
|ODAS
|1,85
|227.478.053
|% 0,54
|
|ALBRK
|1,35
|151.976.656
|% 2,27
|
|IHLGM
|1,17
|122.587.518
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5129
|8,5556
|% -0,46
|
|Frank
|7,1664
|7,2095
|% -0,32
|
|Riyal
|1,8519
|1,8612
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|12,09
|
|Altın Gr.
|384
|384
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.516
|5,20
|
|Tam
|2.545
|2.581
|5,30
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|2,50
|
|Çeyrek
|621
|631
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,55
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,01
|
|B. Petrol
|29,60
|29,60
|-0,38
|
Seans Raporu
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