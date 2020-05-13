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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.05.2020 18:14
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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Mayıs 2020 tarihinde (bugün) yapmış olduğu toplantı neticesinde, SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gözetilerek   Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının  bağımsız dış denetimi için AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Nexia Türkiye)'nin görevlendirilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844779


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