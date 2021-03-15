Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

15.03.2021 16:13



***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Mart 2021 tarihinde (bugün) yapmış olduğu toplantı neticesinde, SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gözetilerek   Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının  bağımsız dış denetimi için AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Nexia Türkiye)'nin görevlendirilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918207


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:361.560
Değişim :  0,16% |  2,56
Açılış :  1.559  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.566 En Düşük
1.554
BIST En Aktif Hisseler17:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 19,48 13.185.213 % 9,99  
SANKO 13,21 52.098.320 % 9,99  
GOZDE 9,14 332.162.608 % 9,99  
JANTS 624,20 254.044.233 % 9,99  
EGGUB 249,30 263.495.650 % 9,97  
daha fazla
17:36 Alış Satış %  
Dolar 7,5537 7,5562 % -0,14  
Euro 9,0114 9,0175 % -0,41  
Sterlin 10,4604 10,5128 % -0,46  
Frank 8,0947 8,1434 % -0,25  
Riyal 2,0080 2,0181 % -0,17  
daha fazla
17:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.729 5,08  
Altın Gr. 421 421 1,60  
Cumhuriyet 2.798 2.841 5,00  
Tam 2.785 2.857 6,32  
Yarım 1.346 1.382 3,06  
Çeyrek 675 691 1,53  
Gümüş.Ons 26,09 26,12 0,21  
Gümüş Gr. 6,37 6,37 0,07  
B. Petrol 68,33 68,33 -0,89  
Seans Raporu 17:36
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru