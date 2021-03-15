***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.03.2021 16:13
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Mart 2021 tarihinde (bugün) yapmış olduğu toplantı neticesinde, SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gözetilerek Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının bağımsız dış denetimi için AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Nexia Türkiye)'nin görevlendirilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918207
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:36
|TRILC
|19,48
|13.185.213
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.098.320
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|332.162.608
|% 9,99
|
|JANTS
|624,20
|254.044.233
|% 9,99
|
|EGGUB
|249,30
|263.495.650
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|36.846.031
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|12.925.502
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|GARAN
|8,76
|1.071.644.342
|% -1,79
|
|SISE
|7,78
|927.746.809
|% 1,57
|
|THYAO
|14,73
|913.629.144
|% 1,59
|
|SASA
|45,50
|888.584.005
|% 0,93
|
|OTKAR
|438,80
|798.313.726
|% 8,91
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|EKGYO
|2,23
|378.232.495
|% -2,62
|
|GARAN
|8,76
|1.071.644.342
|% -1,79
|
|SISE
|7,78
|927.746.809
|% 1,57
|
|BJKAS
|5,04
|526.916.677
|% 9,80
|
|USAK
|2,75
|282.839.486
|% 4,17
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|17:36
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,5537
|7,5562
|% -0,14
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|Euro
|9,0114
|9,0175
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,4604
|10,5128
|% -0,46
|
|Frank
|8,0947
|8,1434
|% -0,25
|
|Riyal
|2,0080
|2,0181
|% -0,17
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.728
|1.729
|5,08
|
|Altın Gr.
|421
|421
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,07
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|B. Petrol
|68,33
|68,33
|-0,89
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