***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09 Şubat 2023 tarihli toplantısında•Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin aynı tarihli toplantısında karara bağlanan sermaye artırımı ile iç kaynakların sermayeye ilavesi nedeniyle 150.000.000,-TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanı aşılacağından kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,-TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve sermaye artırımı sonrasında çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin Ekte verildiği üzere tadil edilmesine,•Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinde yer alan pay devirlerine ilişkin hükümlerin 7 nci maddenin başlığı "Pay Devirleri" şeklinde değiştirilmek suretiyle bu maddeye taşınmasına ve bu amaçla söz konusu maddelerin Ekte verildiği şekilde düzenlenmesine,•Esas Sözleşme tadil metni için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulması dahil her türlü işlemin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine ve•Sermaye artırımının tamamlanması ve gerekli izin ve onayların alınması sonrasında söz konusu Esas Sözleşme tadil metninin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulması hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112493BIST