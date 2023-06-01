***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2023-08.03.2023-30.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 75.000.000,-TL'ndan 360.000.000,-TL'na artırılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanması üzerine, çıkarılmış sermaye tutarının değişmesi nedeniyle yeniden düzenlenen kayıtlı sermaye tavanının artırılması, çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi ve pay devirlerine ilişkin Esas Sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin tadil metnine izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığımız başvuru, SPK'nın 01.06.2023 tarih ve 38057 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmış olup, SPK onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte verilmektedir.Söz konusu Esas Sözleşme tadil metni, Ticaret Bakanlığından da izin alınmasını takiben 09.06.2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155388BIST