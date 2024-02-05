***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.01.2024 - 22.01.2024 – 01.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayenin 360.000.000,-TL'den 720.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metni İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.02.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin aynı tarih ve 11015 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246959BIST