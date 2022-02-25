***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2021-31.12.2021 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte pdf dosya olarak verilmektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004782BIST