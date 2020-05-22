***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 7.208.214 20.413.482 107.302.638 60.354.281 330.895.218 330.895.218Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 0Transferler29 60.354.281 -60.354.281 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -778.047 3.316.146 2.538.099 2.538.099Dönem Karı (Zararı)3.316.146 3.316.146 3.316.146Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -778.047 -778.047 -778.047Kar Payları29 0Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 6.430.167 20.413.482 167.656.918 3.316.146 333.433.316 333.433.316Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 0Transferler29 24.746.066 -24.746.066 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -1.552.688 9.795.996 8.243.308 8.243.308Dönem Karı (Zararı)9.795.996 9.795.996 9.795.996Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -1.552.688 -1.552.688 -1.552.688Kar Payları29 0Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 8.273.963 25.649.348 156.108.519 9.795.996 335.444.429 335.444.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.742.586 4.602.195Dönem Karı (Zararı)9.795.996 3.316.146Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.400.476 8.062.214Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-36 2.017.897 1.742.002Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-6.366 9.665Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -6.366 9.665Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.661.458 7.720.793Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25-27 4.029.732 2.510.176Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.120.275 35.000Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 -27.283Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -30.133 170.742Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7-10-31-40 3.541.584 5.032.158Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler303.054 301.861Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -69.464 -369.535Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 372.518 671.396Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -1.716.893 -1.659.071Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-90.100 -53.036Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -90.100 -53.036Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.231.426 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.939.058 -6.776.165Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -35.446.963 -6.485.373İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -33.262.329 -6.960.866İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.184.634 475.493Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -2.422.865 -1.878.632İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -7.877 -1.778İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -2.414.988 -1.876.854Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 5.868.753 817.085Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -1.639.085 -1.589.821Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 18.101.341 2.215.560İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 17.609İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 18.101.341 2.197.951Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27-29 -2.609.194 -638.163Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -809.848 -791.785İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -809.848 -791.785Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -6.688.010 -860.983İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.706.813 2.435.947Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)28 1.810.461 6.601.760Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25-28 896.352 -4.165.813Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.742.586 4.602.195YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.763.246 1.993.925Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 96.345 71.141Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 96.345 71.141Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.859.591 1.922.784Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -3.383.098 2.155.991Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4-17 -476.493 -233.207FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.642.505 -659.970Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 24.191.598 -659.970Kredilerden Nakit Girişleri47 24.191.598 -659.970Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -549.093YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.136.673 5.936.150NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.136.673 5.936.150DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.925.355 42.679.280DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.062.028 48.615.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 35.062.028 17.925.355Ticari Alacaklar7 163.107.191 127.417.362İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 113.076.796 80.077.447İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 50.030.395 47.339.915Diğer Alacaklar9 12.423.265 9.848.446İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 7.877 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 12.415.388 9.848.446Stoklar10 125.114.519 123.745.864Peşin Ödenmiş Giderler12 6.128.615 4.684.361Diğer Dönen Varlıklar28 10.961.117 12.509.774ARA TOPLAM352.796.735 296.131.162TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR352.796.735 296.131.162DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 16.000 16.000Diğer Alacaklar9 245.118 397.072İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 245.118 397.072Maddi Duran Varlıklar14 143.990.008 145.568.787Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 9.154.199 6.773.089Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 9.154.199 6.773.089Peşin Ödenmiş Giderler12 74.472 55.125Ertelenmiş Vergi Varlığı40 37.380.992 35.535.944TOPLAM DURAN VARLIKLAR190.860.789 188.346.017TOPLAM VARLIKLAR543.657.524 484.477.179KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 40.285.656 16.050.850Diğer Finansal Yükümlülükler47 1.637.382 850.138Ticari Borçlar7 102.158.980 84.066.795İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 102.158.980 84.066.795Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 6.540.041 7.596.547Diğer Borçlar9 803.170 1.613.018İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 225 225İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 802.945 1.612.793Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 4.237.232 5.355.564Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 3.112.241 0Kısa Vadeli Karşılıklar25-27 7.213.306 4.058.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 1.393.148 1.009.707Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 5.820.158 3.048.495Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 840.056 596.948ARA TOPLAM166.828.064 120.188.062TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER166.828.064 120.188.062UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmala 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 3.940.753 2.637.895Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 215.904 215.904Uzun Vadeli Karşılıklar27 37.228.374 34.234.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 37.228.374 34.234.197Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.385.031 37.087.996TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER208.213.095 157.276.058ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar335.444.429 327.201.121Ödenmiş Sermaye29 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları29 24.778.008 24.778.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 35.838.595 35.838.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 8.273.963 9.826.651Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 8.273.963 9.826.651Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 8.273.963 9.826.651Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 25.649.348 25.649.348Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 156.108.519 131.362.453Net Dönem Karı veya Zararı41 9.795.996 24.746.066TOPLAM ÖZKAYNAKLAR335.444.429 327.201.121TOPLAM KAYNAKLAR543.657.524 484.477.179Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 117.608.563 91.853.325Satışların Maliyeti31 -89.164.495 -75.333.060TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.444.068 16.520.265BRÜT KAR (ZARAR)28.444.068 16.520.265Genel Yönetim Giderleri33 -8.325.062 -7.964.835Pazarlama Giderleri33 -9.718.683 -6.616.814Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -1.104.743 -930.474Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 12.678.844 12.303.379Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -9.201.522 -12.074.805ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.772.902 1.236.716Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 90.100 53.036Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -64.269 -41.655FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.798.733 1.248.097Finansman Gelirleri37 2.692.224 3.262.936Finansman Giderleri37 -3.978.068 -944.766SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.512.889 3.566.267Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.716.893 -250.121Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -3.124.003 -1.689.743Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 1.407.110 1.439.622SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.795.996 3.316.146DÖNEM KARI (ZARARI)9.795.996 3.316.146Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.795.996 3.316.146Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00130600 0,00044200Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38 -1.552.688 -778.047Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -1.990.626 -997.496Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler437.938 219.449Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38-40 437.938 219.449Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.552.688 -778.047TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.243.308 2.538.099Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.243.308 2.538.099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846725BIST