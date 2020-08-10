***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 7.208.214 20.413.482 107.302.638 60.354.281 330.895.218 330.895.218Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 0Transferler29 5.235.866 55.118.415 -60.354.281 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -984.059 8.631.533 7.647.474 7.647.474Dönem Karı (Zararı)8.631.533 8.631.533 8.631.533Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -984.059 -984.059 -984.059Kar Payları29 -31.000.000 -31.000.000 -31.000.000Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 6.224.155 25.649.348 131.421.052 8.631.533 307.542.691 307.542.691Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 0Transferler29 791.734 23.954.332 -24.746.066 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 493.672 22.227.103 21.733.431 21.733.431Dönem Karı (Zararı)22.227.103 22.227.103 22.227.103Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -493.672 -493.672 -493.672Kar Payları29 -6.046.545 -6.046.545 -6.046.545Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.332.979 26.441.082 149.270.240 22.227.103 342.888.007 342.888.007Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.877.164 16.342.418Dönem Karı (Zararı)22.227.103 8.631.533Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.553.645 17.686.050Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-36 8.005.211 6.764.888Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.057 8.576Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -7.057 8.576Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.548.909 10.603.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25-27 4.921.214 6.506.091Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.120.275 -80.000Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 -27.283Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 137.231 204.112Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7-10-31-40 1.370.189 4.000.449Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler453.808 294.920Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -55.283 -475.206Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 509.091 770.126Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 5.355.418 44.687Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler554.241 -30.390Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 554.241 -30.390Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10-31 1.643.115 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.903.584 -9.975.165Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -51.064.579 -5.470.487İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -37.210.353 -13.682.696İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -13.854.226 8.212.209Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -4.274.412 -237.149İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -140.421 -5.403İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -4.133.991 -231.746Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 16.222.460 -549.730Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -5.385.940 -644.979Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 38.191.114 1.117.094İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 38.191.114 1.117.094Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27-29 221.946 603.260Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 230.754 -309.674İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 9.908 68İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 220.846 -309.742Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -6.505.337 -3.532.714İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.460.410 -950.786Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)28 8.975.195 6.022.189Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25-28 -4.514.785 -6.972.975Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları37.877.164 16.342.418YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.860.164 -5.080.252Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.053.927 327.415Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.053.927 327.415Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.914.091 -5.407.667Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -10.385.026 -4.597.624Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -529.065 -810.043FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.377.785 -21.032.530Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 35.987.646 10.049.023Kredilerden Nakit Girişleri47 35.987.646 10.049.023Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20-47 -1.563.316 -81.553Ödenen Temettüler29 -6.046.545 -31.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.394.785 -9.770.364Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.394.785 -9.770.364DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.925.355 42.679.280DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ74.320.140 32.908.916Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 74.320.140 17.925.355Ticari Alacaklar7 178.929.880 127.417.362İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 117.241.034 80.077.447İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 61.688.846 47.339.915Diğer Alacaklar9 14.224.592 9.848.446İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 140.421 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 14.084.171 9.848.446Stoklar10 115.984.363 123.745.864Peşin Ödenmiş Giderler12 9.500.291 4.684.361Diğer Dönen Varlıklar28 4.449.625 12.509.774ARA TOPLAM397.408.891 296.131.162TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR397.408.891 296.131.162DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 16.000 16.000Diğer Alacaklar9 295.338 397.072İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 295.338 397.072Maddi Duran Varlıklar14 144.514.690 145.568.787Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 8.518.245 6.773.089Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 8.518.245 6.773.089Peşin Ödenmiş Giderler12 194.013 55.125Ertelenmiş Vergi Varlığı40 34.936.848 35.535.944TOPLAM DURAN VARLIKLAR188.475.134 188.346.017TOPLAM VARLIKLAR585.884.025 484.477.179KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 52.230.590 16.050.850Diğer Finansal Yükümlülükler20-47 1.034.527 850.138Ticari Borçlar7 122.415.554 84.066.795İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 122.415.554 84.066.795Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 8.312.165 7.596.547Diğer Borçlar9 1.843.772 1.613.018İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 10.133 225İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.833.639 1.612.793Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 6.311.897 5.355.564Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 1.478.459 0Kısa Vadeli Karşılıklar25-27 6.704.301 4.058.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 1.158.566 1.009.707Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 5.545.735 3.048.495Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 741.278 596.948ARA TOPLAM201.072.543 120.188.062TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER201.072.543 120.188.062UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler20-47 3.940.753 2.637.895Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 215.904 215.904Uzun Vadeli Karşılıklar27 37.766.818 34.234.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 37.766.818 34.234.197Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.923.475 37.087.996TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER242.996.018 157.276.058ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar342.888.007 327.201.121Ödenmiş Sermaye29 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları29 24.778.008 24.778.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 35.838.595 35.838.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 9.332.979 9.826.651Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 9.332.979 9.826.651Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 9.332.979 9.826.651Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 26.441.082 25.649.348Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 149.270.240 131.362.453Net Dönem Karı veya Zararı41 22.227.103 24.746.066TOPLAM ÖZKAYNAKLAR342.888.007 327.201.121TOPLAM KAYNAKLAR585.884.025 484.477.179Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 257.802.360 194.118.820 140.193.797 102.265.495Satışların Maliyeti31 -187.646.390 -148.959.073 -98.481.895 -73.626.013TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)70.155.970 45.159.747 41.711.902 28.639.482BRÜT KAR (ZARAR)70.155.970 45.159.747 41.711.902 28.639.482Genel Yönetim Giderleri33 -18.069.539 -19.127.428 -9.744.477 -11.162.593Pazarlama Giderleri33 -17.240.995 -14.259.687 -7.522.312 -7.642.873Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -2.237.930 -1.956.909 -1.133.187 -1.026.435Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 25.351.444 13.899.335 12.672.600 1.595.956Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -26.243.754 -18.265.379 -17.042.232 -6.190.574ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.715.196 5.449.679 18.942.294 4.212.963Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 112.064 53.036 21.964 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -931.598 -85.134 -867.329 -43.479FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.895.662 5.417.581 18.096.929 4.169.484Finansman Gelirleri37 4.620.562 7.150.668 1.928.338 3.887.732Finansman Giderleri37 -7.933.703 -3.892.029 -3.955.635 -2.947.263SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.582.521 8.676.220 16.069.632 5.109.953Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.355.418 -44.687 -3.638.525 205.434Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -4.617.081 -3.279.505 -1.493.078 -1.589.762Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -738.337 3.234.818 -2.145.447 1.795.196SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.227.103 8.631.533 12.431.107 5.315.387DÖNEM KARI (ZARARI)22.227.103 8.631.533 12.431.107 5.315.387Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22.227.103 8.631.533 12.431.107 5.315.387Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00296400 0,00115100 0,00165700 0,00070900Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38 -493.671 -984.059 1.059.017 -206.012Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -632.912 -1.261.614 1.357.714 -264.118Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler139.241 277.555 -298.697 58.106Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38-40 139.241 277.555 -298.697 58.106Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-493.671 -984.059 1.059.017 -206.012TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.733.432 7.647.474 13.490.124 5.109.375Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.733.432 7.647.474 13.490.124 5.109.375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867660BIST