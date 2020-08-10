***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2020 20:11
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 7.208.214 20.413.482 107.302.638 60.354.281 330.895.218 330.895.218
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 0
Transferler
29 5.235.866 55.118.415 -60.354.281 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -984.059 8.631.533 7.647.474 7.647.474
Dönem Karı (Zararı)
8.631.533 8.631.533 8.631.533
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -984.059 -984.059 -984.059
Kar Payları
29 -31.000.000 -31.000.000 -31.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 6.224.155 25.649.348 131.421.052 8.631.533 307.542.691 307.542.691
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 0
Transferler
29 791.734 23.954.332 -24.746.066 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 493.672 22.227.103 21.733.431 21.733.431
Dönem Karı (Zararı)
22.227.103 22.227.103 22.227.103
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -493.672 -493.672 -493.672
Kar Payları
29 -6.046.545 -6.046.545 -6.046.545
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.332.979 26.441.082 149.270.240 22.227.103 342.888.007 342.888.007
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.877.164 16.342.418
Dönem Karı (Zararı)
22.227.103 8.631.533
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.553.645 17.686.050
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-36 8.005.211 6.764.888
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.057 8.576
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.057 8.576
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.548.909 10.603.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 4.921.214 6.506.091
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.120.275 -80.000
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -27.283
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 137.231 204.112
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-31-40 1.370.189 4.000.449
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
453.808 294.920
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -55.283 -475.206
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 509.091 770.126
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 5.355.418 44.687
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
554.241 -30.390
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 554.241 -30.390
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10-31 1.643.115 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.903.584 -9.975.165
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -51.064.579 -5.470.487
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -37.210.353 -13.682.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -13.854.226 8.212.209
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.274.412 -237.149
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -140.421 -5.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.133.991 -231.746
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 16.222.460 -549.730
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -5.385.940 -644.979
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 38.191.114 1.117.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 38.191.114 1.117.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 221.946 603.260
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 230.754 -309.674
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 9.908 68
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 220.846 -309.742
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -6.505.337 -3.532.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.460.410 -950.786
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 8.975.195 6.022.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 -4.514.785 -6.972.975
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.877.164 16.342.418
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.860.164 -5.080.252
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.053.927 327.415
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.053.927 327.415
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.914.091 -5.407.667
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -10.385.026 -4.597.624
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -529.065 -810.043
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.377.785 -21.032.530
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 35.987.646 10.049.023
Kredilerden Nakit Girişleri
47 35.987.646 10.049.023
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20-47 -1.563.316 -81.553
Ödenen Temettüler
29 -6.046.545 -31.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.394.785 -9.770.364
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.394.785 -9.770.364
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.925.355 42.679.280
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.320.140 32.908.916
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 74.320.140 17.925.355
Ticari Alacaklar
7 178.929.880 127.417.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 117.241.034 80.077.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 61.688.846 47.339.915
Diğer Alacaklar
9 14.224.592 9.848.446
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 140.421 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 14.084.171 9.848.446
Stoklar
10 115.984.363 123.745.864
Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.500.291 4.684.361
Diğer Dönen Varlıklar
28 4.449.625 12.509.774
ARA TOPLAM
397.408.891 296.131.162
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
397.408.891 296.131.162
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 16.000 16.000
Diğer Alacaklar
9 295.338 397.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 295.338 397.072
Maddi Duran Varlıklar
14 144.514.690 145.568.787
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.518.245 6.773.089
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.518.245 6.773.089
Peşin Ödenmiş Giderler
12 194.013 55.125
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 34.936.848 35.535.944
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
188.475.134 188.346.017
TOPLAM VARLIKLAR
585.884.025 484.477.179
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 52.230.590 16.050.850
Diğer Finansal Yükümlülükler
20-47 1.034.527 850.138
Ticari Borçlar
7 122.415.554 84.066.795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 122.415.554 84.066.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 8.312.165 7.596.547
Diğer Borçlar
9 1.843.772 1.613.018
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 10.133 225
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.833.639 1.612.793
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 6.311.897 5.355.564
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.478.459 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 6.704.301 4.058.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.158.566 1.009.707
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 5.545.735 3.048.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 741.278 596.948
ARA TOPLAM
201.072.543 120.188.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
201.072.543 120.188.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
20-47 3.940.753 2.637.895
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 215.904 215.904
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 37.766.818 34.234.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 37.766.818 34.234.197
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.923.475 37.087.996
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
242.996.018 157.276.058
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
342.888.007 327.201.121
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 9.332.979 9.826.651
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 9.332.979 9.826.651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 9.332.979 9.826.651
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 26.441.082 25.649.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 149.270.240 131.362.453
Net Dönem Karı veya Zararı
41 22.227.103 24.746.066
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
342.888.007 327.201.121
TOPLAM KAYNAKLAR
585.884.025 484.477.179
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 257.802.360 194.118.820 140.193.797 102.265.495
Satışların Maliyeti
31 -187.646.390 -148.959.073 -98.481.895 -73.626.013
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.155.970 45.159.747 41.711.902 28.639.482
BRÜT KAR (ZARAR)
70.155.970 45.159.747 41.711.902 28.639.482
Genel Yönetim Giderleri
33 -18.069.539 -19.127.428 -9.744.477 -11.162.593
Pazarlama Giderleri
33 -17.240.995 -14.259.687 -7.522.312 -7.642.873
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -2.237.930 -1.956.909 -1.133.187 -1.026.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 25.351.444 13.899.335 12.672.600 1.595.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -26.243.754 -18.265.379 -17.042.232 -6.190.574
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.715.196 5.449.679 18.942.294 4.212.963
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 112.064 53.036 21.964 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -931.598 -85.134 -867.329 -43.479
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.895.662 5.417.581 18.096.929 4.169.484
Finansman Gelirleri
37 4.620.562 7.150.668 1.928.338 3.887.732
Finansman Giderleri
37 -7.933.703 -3.892.029 -3.955.635 -2.947.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.582.521 8.676.220 16.069.632 5.109.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.355.418 -44.687 -3.638.525 205.434
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -4.617.081 -3.279.505 -1.493.078 -1.589.762
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -738.337 3.234.818 -2.145.447 1.795.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.227.103 8.631.533 12.431.107 5.315.387
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.227.103 8.631.533 12.431.107 5.315.387
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.227.103 8.631.533 12.431.107 5.315.387
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00296400 0,00115100 0,00165700 0,00070900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -493.671 -984.059 1.059.017 -206.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -632.912 -1.261.614 1.357.714 -264.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
139.241 277.555 -298.697 58.106
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 139.241 277.555 -298.697 58.106
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-493.671 -984.059 1.059.017 -206.012
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.733.432 7.647.474 13.490.124 5.109.375
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.733.432 7.647.474 13.490.124 5.109.375
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867660
BIST