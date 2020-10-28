***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 7.208.214 20.413.482 107.302.638 60.354.281 330.895.218 330.895.218Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 0Transferler29 5.235.866 55.118.415 -60.354.281 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 918.971 11.199.394 12.118.365 12.118.365Dönem Karı (Zararı)11.199.394 11.199.394 11.199.394Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 918.971 918.971 918.971Kar Payları29 -31.000.000 -31.000.000 -31.000.000Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 8.127.185 25.649.348 131.421.052 11.199.394 312.013.582 312.013.582Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 0Transferler29 791.734 23.954.332 -24.746.066 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 916.474 52.796.195 53.712.669 53.712.669Dönem Karı (Zararı)52.796.195 52.796.195 52.796.195Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 916.474 916.474 916.474Kar Payları29 -6.046.545 -6.046.545 -6.046.545Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 10.743.125 26.441.082 149.270.240 52.796.195 374.867.245 374.867.245Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI95.978.314 16.125.657Dönem Karı (Zararı)52.796.195 11.199.394Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler35.532.043 18.772.832Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-36 14.065.115 11.963.579Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.643 9.797Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -7.643 9.797Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.692.371 7.176.556Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25-27 7.205.109 6.947.343Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.053.295 197.450Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -27.283Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 335.370 91.972Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7-10-31-40 98.597 -32.926Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.832 128.970Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -712.469 -439.493Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 701.637 568.463Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 12.661.957 -474.756Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler609.376 -31.314Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 609.376 -31.314Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-478.301İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.650.076 -13.846.569Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -39.764.989 -3.941.054İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -30.230.985 -19.488.888İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -9.534.004 15.547.834Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -8.003.315 -813.136İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -4.674 -7.990İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -7.998.641 -805.146Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 3.250.992 -25.204.260Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -114.959 -108.642Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 47.569.164 24.491.873İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 93.615 476İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 47.475.549 24.491.397Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27-29 -149.486 3.253.158Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -541.020 -560.992İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 11 -97İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -541.031 -560.895Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -3.408.460 -4.086.873İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.812.149 -6.876.643Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)28 15.906.256 -189.347Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25-28 -7.094.107 -6.687.296Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları95.978.314 16.125.657YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.395.860 -12.076.716Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.163.716 333.133Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.163.716 333.133Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.559.576 -12.409.849Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -21.241.665 -11.486.028Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -3.317.911 -923.821FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.880.095 -25.121.965Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 38.742.458 6.052.107Kredilerden Nakit Girişleri47 38.742.458 6.052.107Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 184.182 -174.072Ödenen Temettüler29 -6.046.545 -31.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)105.462.549 -21.073.024Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)105.462.549 -21.073.024DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.925.355 42.679.280DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ123.387.904 21.606.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 123.387.904 17.925.355Ticari Alacaklar7 167.069.443 127.417.362İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 110.266.450 80.077.447İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 56.802.993 47.339.915Diğer Alacaklar9 17.952.911 9.848.446İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 17.952.911 9.848.446Stoklar10 126.849.236 123.745.864Peşin Ödenmiş Giderler12 3.954.382 4.684.361Diğer Dönen Varlıklar28 1.032.474 12.509.774ARA TOPLAM440.246.350 296.131.162TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR440.246.350 296.131.162DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 16.000 16.000Diğer Alacaklar9 295.922 397.072İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 295.922 397.072Maddi Duran Varlıklar14 150.066.884 145.568.787Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 7.965.432 6.773.089Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 7.965.432 6.773.089Peşin Ödenmiş Giderler12 201.318 55.125Ertelenmiş Vergi Varlığı40 31.626.586 35.535.944TOPLAM DURAN VARLIKLAR190.172.142 188.346.017TOPLAM VARLIKLAR630.418.492 484.477.179KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 55.153.707 16.050.850Diğer Finansal Yükümlülükler20-47 326.179 850.138Ticari Borçlar7 130.686.248 84.066.795İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 93.615 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 130.592.633 84.066.795Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 6.530.587 7.596.547Diğer Borçlar9 1.071.998 1.613.018İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 236 225İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.071.762 1.612.793Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 4.492.621 5.355.564Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 4.349.882 0Kısa Vadeli Karşılıklar25-27 8.463.996 4.058.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 1.129.148 1.009.707Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 7.334.848 3.048.495Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 898.522 596.948ARA TOPLAM211.973.740 120.188.062TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER211.973.740 120.188.062UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler20-47 3.940.753 2.637.895Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 215.904 215.904Uzun Vadeli Karşılıklar27 39.420.850 34.234.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 39.420.850 34.234.197Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.577.507 37.087.996TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER255.551.247 157.276.058ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar374.867.245 327.201.121Ödenmiş Sermaye29 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları29 24.778.008 24.778.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 35.838.595 35.838.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 10.743.125 9.826.651Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 10.743.125 9.826.651Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 10.743.125 9.826.651Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 26.441.082 25.649.348Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 149.270.240 131.362.453Net Dönem Karı veya Zararı41 52.796.195 24.746.066TOPLAM ÖZKAYNAKLAR374.867.245 327.201.121TOPLAM KAYNAKLAR630.418.492 484.477.179Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 423.527.388 287.220.845 165.725.028 93.102.025Satışların Maliyeti31 -295.880.988 -220.645.446 -108.234.598 -71.686.373TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)127.646.400 66.575.399 57.490.430 21.415.652BRÜT KAR (ZARAR)127.646.400 66.575.399 57.490.430 21.415.652Genel Yönetim Giderleri33 -29.574.130 -30.749.189 -11.504.591 -11.621.761Pazarlama Giderleri33 -25.761.261 -23.415.366 -8.520.266 -9.155.679Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -3.399.954 -2.933.247 -1.162.024 -976.338Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 34.787.670 26.268.710 9.436.226 12.369.375Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -37.412.888 -28.206.541 -11.169.134 -9.941.162ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.285.837 7.539.766 34.570.641 2.090.087Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 120.974 53.961 8.910 925Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -2.242.817 -138.093 -1.311.219 -52.959FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)64.163.994 7.455.634 33.268.332 2.038.053Finansman Gelirleri37 19.281.489 9.501.396 14.660.927 2.350.728Finansman Giderleri37 -17.987.331 -6.232.392 -10.053.628 -2.340.363SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)65.458.152 10.724.638 37.875.631 2.048.418Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.661.957 474.756 -7.306.539 519.443Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -9.011.092 -1.976.253 -4.394.011 1.303.252Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -3.650.865 2.451.009 -2.912.528 -783.809SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)52.796.195 11.199.394 30.569.092 2.567.861DÖNEM KARI (ZARARI)52.796.195 11.199.394 30.569.092 2.567.861Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları52.796.195 11.199.394 30.569.092 2.567.861Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00703900 0,00149300 0,00407600 0,00034200Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38 916.474 918.971 1.410.145 1.903.030Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 1.174.967 1.178.168 1.807.879 2.439.782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-258.493 -259.197 -397.734 -536.752Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38-40 -258.493 -259.197 -397.734 -536.752Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)916.474 918.971 1.410.145 1.903.030TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.712.669 12.118.365 31.979.237 4.470.891Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları53.712.669 12.118.365 31.979.237 4.470.891http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884695BIST