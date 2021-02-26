***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 7.208.214 20.413.482 107.302.638 60.354.281 330.895.218 330.895.218Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 -58.599 -58.599 -58.599Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 -58.599 -58.599 -58.599Transferler29 5.235.866 55.118.415 -60.354.281 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 2.618.437 24.746.066 27.364.503 27.364.503Dönem Karı (Zararı)24.746.066 24.746.066 24.746.066Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 2.618.437 2.618.437 2.618.437Kar Payları29 -31.000.000 -31.000.000 -31.000.000Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 0Transferler29 791.734 23.954.332 -24.746.066 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 2.619.505 96.369.447 98.988.952 98.988.952Dönem Karı (Zararı)96.369.447 96.369.447 96.369.447Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 2.619.505 2.619.505 2.619.505Kar Payları29 -6.046.545 -6.046.545 -6.046.545Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 12.446.156 26.441.082 149.270.240 96.369.447 420.143.528 420.143.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI135.483.231 18.436.564Dönem Karı (Zararı)96.369.447 24.746.066Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.800.143 16.655.983Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-36 20.449.827 16.834.655Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.720 5.448Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -7.720 5.448Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.277.209 6.794.874Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25-27 8.708.895 6.325.804Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 695.795 -9.494Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.776 -27.283Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 502.481 42.685Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7-10-31-40 -628.186 463.162Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler449.356 567.440Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -281.143 -29.508Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 730.499 596.948Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 3.615.574 -7.306.935Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-515.628 -239.499Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -515.628 -239.499Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.468.475 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.313.641 -22.965.485Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -58.905.396 -16.749.003İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -46.370.539 -32.601.807İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -12.534.857 15.852.804Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -12.711.357 -3.235.787İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -6.615 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -12.704.742 -3.235.787Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -700.917 -20.753.458Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -2.727.357 -2.075.158Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 75.811.424 25.169.502İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 72.471 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 75.738.953 25.169.502Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27-29 3.460.685 6.515.456Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 249.071 39.069İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 11 -97İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 249.060 39.166Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -248.893 -4.186.125İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.086.381 -7.689.981Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)28 7.011.616 -1.406.370Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25-28 -3.925.235 -6.283.611Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları135.483.231 18.436.564YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-50.295.515 -15.999.527Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 2.469.345 606.717Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 2.469.345 606.717Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-52.764.860 -16.606.244Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -48.885.396 -15.389.013Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -3.879.464 -1.217.231FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.211.761 -27.190.962Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 3.979.072 4.442.616Kredilerden Nakit Girişleri47 3.979.072 4.442.616Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 855.712 -633.578Ödenen Temettüler29 -6.046.545 -31.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.975.955 -24.753.925Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.975.955 -24.753.925DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.925.355 42.679.280DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ101.901.310 17.925.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 101.901.310 17.925.355Ticari Alacaklar7 185.254.436 127.417.362İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 126.132.537 80.077.447İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 59.121.899 47.339.915Diğer Alacaklar9 22.646.223 9.848.446İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 22.646.223 9.848.446Stoklar10 128.772.200 123.745.864Peşin Ödenmiş Giderler12 6.001.373 4.684.361Diğer Dönen Varlıklar28 2.612.379 12.509.774ARA TOPLAM447.187.921 296.131.162TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR447.187.921 296.131.162DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 16.000 16.000Diğer Alacaklar9 310.652 397.072İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 310.652 397.072Maddi Duran Varlıklar14 172.055.645 145.568.787Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 7.756.956 6.773.089Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 7.756.956 6.773.089Peşin Ödenmiş Giderler12 126.616 55.125Ertelenmiş Vergi Varlığı40 39.225.461 35.535.944TOPLAM DURAN VARLIKLAR219.491.330 188.346.017TOPLAM VARLIKLAR666.679.251 484.477.179KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 19.971.354 16.050.850Diğer Finansal Yükümlülükler47 2.731.111 850.138Ticari Borçlar7 157.386.961 84.066.795İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 72.471 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 157.314.490 84.066.795Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 8.437.727 7.596.547Diğer Borçlar9 1.862.089 1.613.018İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 236 225İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.861.853 1.612.793Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 4.450.080 5.355.564Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar25-27 5.396.362 4.058.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 1.149.592 1.009.707Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 4.246.770 3.048.495Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 1.098.012 596.948ARA TOPLAM201.333.696 120.188.062TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER201.333.696 120.188.062UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 2.398.821 2.637.895Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 215.904Uzun Vadeli Karşılıklar27 42.803.206 34.234.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 42.803.206 34.234.197Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.202.027 37.087.996TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER246.535.723 157.276.058ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar420.143.528 327.201.121Ödenmiş Sermaye29 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları29 24.778.008 24.778.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 35.838.595 35.838.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 12.446.156 9.826.651Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 12.446.156 9.826.651Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 12.446.156 9.826.651Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 26.441.082 25.649.348Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 149.270.240 131.362.453Net Dönem Karı veya Zararı41 96.369.447 24.746.066TOPLAM ÖZKAYNAKLAR420.143.528 327.201.121TOPLAM KAYNAKLAR666.679.251 484.477.179Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 624.212.049 403.274.497Satışların Maliyeti31 -421.094.021 -308.396.394TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)203.118.028 94.878.103BRÜT KAR (ZARAR)203.118.028 94.878.103Genel Yönetim Giderleri33 -43.675.493 -42.557.612Pazarlama Giderleri33 -36.534.805 -30.915.723Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -4.611.223 -3.963.839Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 55.202.420 30.336.373Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -65.538.290 -31.568.799ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)107.960.637 16.208.503Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 1.352.107 262.146Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -1.231.432 -584.240FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)108.081.312 15.886.409Finansman Gelirleri37 25.060.052 10.298.224Finansman Giderleri37 -33.156.344 -8.745.502SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)99.985.020 17.439.131Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.615.573 7.306.935Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -8.043.926 -904.307Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 4.428.353 8.211.242SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)96.369.447 24.746.066DÖNEM KARI (ZARARI)96.369.447 24.746.066Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları96.369.447 24.746.066Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,01284900 0,00329900Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38 2.619.505 2.618.437Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 3.358.340 3.356.970Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-738.835 -738.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38-40 -738.835 -738.533Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.619.505 2.618.437TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)98.988.952 27.364.503Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları98.988.952 27.364.503http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913518BIST