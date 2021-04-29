***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121Transferler29 24.746.066 -24.746.066Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -1.552.688 9.795.996 8.243.308 8.243.308Dönem Karı (Zararı)29 9.795.996 9.795.996 9.795.996Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -1.552.688 -1.552.688 -1.552.688Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 8.273.963 25.649.348 156.108.519 9.795.996 335.444.429 335.444.429Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 12.446.156 26.441.082 149.270.240 96.369.447 420.143.528 420.143.528Transferler29 96.369.447 -96.369.447Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -2.438.422 42.852.673 40.414.251 40.414.251Dönem Karı (Zararı)29 42.852.673 42.852.673 42.852.673Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -2.438.422 -2.438.422 -2.438.422Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 10.007.734 26.441.082 245.639.684 42.852.673 460.557.776 460.557.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.259.355 -2.742.586Dönem Karı (Zararı)42.852.673 9.795.996Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.332.614 10.400.476Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-36 3.336.251 2.017.897Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-266 -6.366Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -266 -6.366Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.065.980 8.661.458Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25-27 7.231.381 4.029.732Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -10.600 1.120.275Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -280 0Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 227.233 -30.133Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7-10-31-40 4.618.246 3.541.584Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-12.826 303.054Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -358.343 -69.464Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 345.517 372.518Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 4.629.783 -1.716.893Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-70.733 -90.100Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -70.733 -90.100Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler384.425 1.231.426İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.925.932 -22.939.058Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -20.623.235 -35.446.963İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 5.968.703 -33.262.329İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -26.591.938 -2.184.634Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 423.512 -2.422.865İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -985 -7.877İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 424.497 -2.414.988Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -7.046.011 5.868.753Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -1.650.646 -1.639.085Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 14.119.148 18.101.341İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -72.471 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 14.191.619 18.101.341Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27-29 -2.733.232 -2.609.194Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -840.744 -809.848İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -840.744 -809.848Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 1.765.068 -6.688.010İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.660.208 2.706.813Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)28 -3.256.899 1.810.461Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25-28 4.917.107 896.352Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları48.259.355 -2.742.586YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.467.318 -3.763.246Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 297.816 96.345Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 297.816 96.345Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.765.134 -3.859.591Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -8.982.855 -3.383.098Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -3.782.279 -476.493FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.769.705 23.642.505Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 -13.762.950 24.191.598Kredilerden Nakit Girişleri47 -13.762.950 24.191.598Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 993.245 -549.093Ödenen Temettüler29 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.022.332 17.136.673NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.022.332 17.136.673DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ101.901.310 17.925.355DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ124.923.642 35.062.028Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 124.923.642 101.901.310Ticari Alacaklar7 204.336.205 185.254.436İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 120.140.115 126.132.537İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 84.196.090 59.121.899Diğer Alacaklar9 22.212.097 22.646.223İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 985 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 22.211.112 22.646.223Stoklar10 139.656.422 128.772.200Peşin Ödenmiş Giderler12 7.164.221 6.001.373Diğer Dönen Varlıklar28 919.425 2.612.379ARA TOPLAM499.212.012 447.187.921TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR499.212.012 447.187.921DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 16.000 16.000Diğer Alacaklar9 321.266 310.652İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 321.266 310.652Maddi Duran Varlıklar14 174.806.386 172.055.645Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 10.275.001 7.756.956Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 10.275.001 7.756.956Peşin Ödenmiş Giderler12 126.866 126.616Ertelenmiş Vergi Varlığı40 44.330.477 39.225.461TOPLAM DURAN VARLIKLAR229.875.996 219.491.330TOPLAM VARLIKLAR729.088.008 666.679.251KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 6.193.399 19.971.354Diğer Finansal Yükümlülükler47 2.488.691 2.731.111Ticari Borçlar7 171.441.366 157.386.961İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 72.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 171.441.366 157.314.490Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 8.142.917 8.437.727Diğer Borçlar9 1.021.345 1.862.089İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 236 236İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.021.109 1.861.853Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 8.150.277 4.450.080Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 8.853.846 0Kısa Vadeli Karşılıklar25-27 8.543.395 5.396.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 1.728.639 1.149.592Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 6.814.756 4.246.770Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 1.172.110 1.098.012ARA TOPLAM216.007.346 201.333.696TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER216.007.346 201.333.696UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 3.965.197 2.398.821Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar27 48.557.689 42.803.206Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 48.557.689 42.803.206Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.522.886 45.202.027TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER268.530.232 246.535.723ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar460.557.776 420.143.528Ödenmiş Sermaye29 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları29 24.778.008 24.778.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 35.838.595 35.838.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 10.007.734 12.446.156Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 10.007.734 12.446.156Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 10.007.734 12.446.156Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 26.441.082 26.441.082Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 245.639.684 149.270.240Net Dönem Karı veya Zararı41 42.852.673 96.369.447TOPLAM ÖZKAYNAKLAR460.557.776 420.143.528TOPLAM KAYNAKLAR729.088.008 666.679.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 169.680.366 117.608.563Satışların Maliyeti31 -118.677.305 -89.164.495TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)51.003.061 28.444.068BRÜT KAR (ZARAR)51.003.061 28.444.068Genel Yönetim Giderleri33 -12.104.069 -8.325.062Pazarlama Giderleri33 -9.205.273 -9.718.683Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -1.477.991 -1.104.743Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 28.719.158 12.678.844Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -18.726.828 -9.201.522ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.208.058 12.772.902Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 72.483 90.100Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -399.384 -64.269FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.881.157 12.798.733Finansman Gelirleri37 12.303.623 2.692.224Finansman Giderleri37 -2.702.324 -3.978.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.482.456 11.512.889Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.629.783 -1.716.893Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -8.921.991 -3.124.003Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 4.292.208 1.407.110SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.852.673 9.795.996DÖNEM KARI (ZARARI)42.852.673 9.795.996Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları42.852.673 9.795.996Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,00571400 0,00130600DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38 -2.438.422 -1.552.688Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -3.251.230 -1.990.626Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler812.808 437.938Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38-40 812.808 437.938Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.438.422 -1.552.688TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.414.251 8.243.308Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları40.414.251 8.243.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932504BIST