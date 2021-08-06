***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121Transferler29 791.734 23.954.332 -24.746.066 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -493.672 22.227.103 21.733.431 21.733.431Dönem Karı (Zararı)29 22.227.103 22.227.103 22.227.103Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -493.672 -493.672 -493.672Kar Payları29 -6.046.545 -6.046.545 -6.046.545Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.332.979 26.441.082 149.270.240 22.227.103 342.888.007 342.888.007Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 12.446.156 26.441.082 149.270.240 96.369.447 420.143.528 420.143.528Transferler29 7.704.260 88.665.187 -96.369.447Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -522.506 93.606.913 93.084.407 93.084.407Dönem Karı (Zararı)29 93.606.913 93.656.461 93.656.461Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -522.506 -522.506 -522.506Kar Payları29 -76.753.991 -76.753.991 -76.753.991Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 11.923.650 34.145.342 161.181.433 93.606.913 436.473.941 436.473.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.716.707 37.877.164Dönem Karı (Zararı)93.606.913 22.227.103Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler45.127.710 23.553.645Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-36 10.645.633 8.005.211Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-146 -7.057Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -146 -7.057Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.578.545 7.548.909Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25-27 9.277.998 4.921.214Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -105.115 1.120.275Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -281 0Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -150.098 137.231Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7-10-31-40 4.556.041 1.370.189Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler670.446 453.808Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -576.521 -55.283Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 1.246.967 509.091Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 24.127.112 5.355.418Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-183.042 554.241Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -183.042 554.241Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.710.838 1.643.115İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-81.017.916 -7.903.584Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -96.844.791 -51.064.579İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -50.851.913 -37.210.353İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -45.992.878 -13.854.226Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 922.206 -4.274.412İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -6.775 -140.421İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 928.981 -4.133.991Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -21.220.203 16.222.460Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -4.328.885 -5.385.940Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 33.293.027 38.191.114İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -72.471 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 33.365.498 38.191.114Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27-29 1.763.248 221.946Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 4.766.418 230.754İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 175 9.908İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 4.766.243 220.846Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 8.119.433 -6.505.337İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.488.369 4.460.410Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)28 946.588 8.975.195Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25-28 -8.434.957 -4.514.785Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları57.716.707 37.877.164YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.206.177 -9.860.164Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 478.450 1.053.927Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 478.450 1.053.927Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.684.627 -10.914.091Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -17.681.510 -10.385.026Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -4.003.117 -529.065FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-69.023.115 28.377.785Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 6.824.181 35.987.646Kredilerden Nakit Girişleri47 6.824.181 35.987.646Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 906.695 -1.563.316Ödenen Temettüler29 -76.753.991 -6.046.545YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.512.585 56.394.785Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.512.585 56.394.785DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ101.901.310 17.925.355DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ69.388.725 74.320.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 69.388.725 101.901.310Ticari Alacaklar7 279.818.853 185.254.436İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 176.441.339 126.132.537İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 103.377.514 59.121.899Diğer Alacaklar9 21.739.167 22.646.223İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 6.775 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 21.732.392 22.646.223Stoklar10 148.551.238 128.772.200Peşin Ödenmiş Giderler12 10.502.876 6.001.373Diğer Dönen Varlıklar28 817.339 2.612.379ARA TOPLAM530.818.198 447.187.921TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR530.818.198 447.187.921DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 16.000 16.000Diğer Alacaklar9 295.502 310.652İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 295.502 310.652Maddi Duran Varlıklar14 177.364.160 172.055.645Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 9.775.438 7.756.956Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 9.775.438 7.756.956Peşin Ödenmiş Giderler12 125.313 126.616Ertelenmiş Vergi Varlığı40 39.894.986 39.225.461TOPLAM DURAN VARLIKLAR227.471.399 219.491.330TOPLAM VARLIKLAR758.289.597 666.679.251KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 27.392.730 19.971.354Diğer Finansal Yükümlülükler47 3.484.509 2.731.111Ticari Borçlar7 189.482.953 157.386.961İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 72.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 189.482.953 157.314.490Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 10.723.481 8.437.727Diğer Borçlar9 6.628.507 1.862.089İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 411 236İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 6.628.096 1.861.853Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 6.091.518 4.450.080Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 15.587.598 0Kısa Vadeli Karşılıklar25-27 7.829.126 5.396.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 2.031.887 1.149.592Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 5.797.239 4.246.770Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 2.110.612 1.098.012ARA TOPLAM269.331.034 201.333.696TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER269.331.034 201.333.696UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 3.091.393 2.398.821Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar27 49.393.229 42.803.206Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 49.393.229 42.803.206Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.484.622 45.202.027TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER321.815.656 246.535.723ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar436.473.941 420.143.528Ödenmiş Sermaye29 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları29 24.778.008 24.778.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 35.838.595 35.838.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 11.923.650 12.446.156Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 11.923.650 12.446.156Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 11.923.650 12.446.156Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 34.145.342 26.441.082Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 161.181.433 149.270.240Net Dönem Karı veya Zararı41 93.606.913 96.369.447TOPLAM ÖZKAYNAKLAR436.473.941 420.143.528TOPLAM KAYNAKLAR758.289.597 666.679.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 427.307.357 257.802.360 257.626.991 140.193.797Satışların Maliyeti31 -275.944.767 -187.646.390 -157.267.462 -98.481.895TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)151.362.590 70.155.970 100.359.529 41.711.902BRÜT KAR (ZARAR)151.362.590 70.155.970 100.359.529 41.711.902Genel Yönetim Giderleri33 -25.076.708 -18.069.539 -12.972.639 -9.744.477Pazarlama Giderleri33 -22.383.946 -17.240.995 -13.178.673 -7.522.312Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -2.913.661 -2.237.930 -1.435.670 -1.133.187Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 41.780.013 25.351.444 13.060.855 12.672.600Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -34.392.341 -26.243.754 -15.665.513 -17.042.232ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)108.375.947 31.715.196 70.167.889 18.942.294Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 219.728 112.064 147.245 21.964Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -589.741 -931.598 -190.357 -867.329FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)108.005.934 30.895.662 70.124.777 18.096.929Finansman Gelirleri37 17.768.450 4.620.562 5.464.827 1.928.338Finansman Giderleri37 -8.040.359 -7.933.703 -5.338.035 -3.955.635SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)117.734.025 27.582.521 70.251.569 16.069.632Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.127.112 -5.355.418 -19.497.329 -3.638.525Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -24.622.468 -4.617.081 -15.700.477 -1.493.078Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 495.356 -738.337 -3.796.852 -2.145.447SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)93.606.913 22.227.103 50.754.240 12.431.107DÖNEM KARI (ZARARI)93.606.913 22.227.103 50.754.240 12.431.107Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları93.606.913 22.227.103 50.754.240 12.431.107Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,01248100 0,00296400 0,00676700 0,00165700Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38 -522.506 -493.671 1.915.917 1.059.017Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -696.675 -632.912 2.554.556 1.357.714Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler174.169 139.241 -638.639 -298.697Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38-40 174.169 139.241 -638.639 -298.697Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-522.506 -493.671 1.915.917 1.059.017TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)93.084.407 21.733.432 52.670.157 13.490.124Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları93.084.407 21.733.432 52.670.157 13.490.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955541BIST