***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler29 791.734 23.954.332 -24.746.066 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 2.619.505 96.369.447 98.988.952 98.988.952Dönem Karı (Zararı)29 96.369.447 96.369.447 96.369.447Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 2.619.505 2.619.505 2.619.505Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları29 -6.046.545 -6.046.545 -6.046.545Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 12.446.156 26.441.082 149.270.240 96.369.447 420.143.528 420.143.528Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 12.446.156 26.441.082 149.270.240 96.369.447 420.143.528 420.143.528Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler29 7.704.260 88.665.187 -96.369.447 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 7.255.494 262.662.670 269.918.164 269.918.164Dönem Karı (Zararı)29 262.662.670 262.662.670 262.662.670Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 7.255.494 7.255.494 7.255.494Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları29 -76.753.991 -76.753.991 -76.753.991Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 19.701.650 34.145.342 161.181.433 262.662.670 613.307.698 613.307.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI224.548.824 135.483.231Dönem Karı (Zararı)262.662.670 96.369.447Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler103.645.801 31.800.143Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-36 25.708.524 20.449.827Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-993 -7.720Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -993 -7.720Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.169.555 9.277.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25-27 9.929.963 8.708.895Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -199.415 695.795Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.990 -1.776Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 464.532 502.481Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7-10-31-40 4.978.465 -628.186Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler586.814 449.356Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -552.976 -281.143Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 1.139.790 730.499Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 74.952.656 3.615.574Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.544.826 -515.628Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -2.544.826 -515.628Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-10.225.929 -1.468.475İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-141.759.647 7.313.641Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -189.568.690 -58.905.396İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -118.634.969 -46.370.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -70.933.721 -12.534.857Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -11.484.180 -12.711.357İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -6.615İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -11.484.180 -12.704.742Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -62.332.155 -700.917Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -7.505.500 -2.727.357Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 141.553.752 75.811.424İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -72.471 72.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 141.626.223 75.738.953Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27-29 5.805.531 3.460.685Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 1.559.127 249.071İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 175 11İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.558.952 249.060Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 14.331.336 -248.893İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.118.868 3.086.381Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)28 9.310.659 7.011.616Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25-28 -43.429.527 -3.925.235Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları224.548.824 135.483.231YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.316.100 -50.295.515Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.865.465 2.469.345Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.865.465 2.469.345Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-49.181.565 -52.764.860Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -44.417.812 -48.885.396Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -4.763.753 -3.879.464FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-85.202.020 -1.211.761Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 -6.779.277 3.979.072Kredilerden Nakit Girişleri47 -6.779.277 3.979.072Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -1.668.752 855.712Ödenen Temettüler29 -76.753.991 -6.046.545YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)93.030.704 83.975.955NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)93.030.704 83.975.955DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ101.901.310 17.925.355DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ194.932.014 101.901.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 194.932.014 101.901.310Ticari Alacaklar7 379.256.332 185.254.436İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 251.400.485 126.132.537İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 127.855.847 59.121.899Diğer Alacaklar9 34.063.057 22.646.223İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 34.063.057 22.646.223Stoklar10 184.989.709 128.772.200Peşin Ödenmiş Giderler12 15.849.381 6.001.373Diğer Dönen Varlıklar28 1.847.430 2.612.379ARA TOPLAM810.937.923 447.187.921TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR810.937.923 447.187.921DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 16.000 16.000Diğer Alacaklar9 377.998 310.652İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 377.998 310.652Maddi Duran Varlıklar14 191.843.776 172.055.645Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 8.467.090 7.756.956Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 8.467.090 7.756.956Peşin Ödenmiş Giderler12 85.188 126.616Ertelenmiş Vergi Varlığı40 31.166.128 39.225.461TOPLAM DURAN VARLIKLAR231.956.180 219.491.330TOPLAM VARLIKLAR1.042.894.103 666.679.251KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 13.470.775 19.971.354Diğer Finansal Yükümlülükler47 1.928.558 2.731.111Ticari Borçlar7 300.341.106 157.386.961İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 72.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 300.341.106 157.314.490Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 6.987.763 8.437.727Diğer Borçlar9 3.421.216 1.862.089İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 411 236İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.420.805 1.861.853Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 8.281.168 4.450.080Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 32.109.335 0Kısa Vadeli Karşılıklar25-27 6.219.872 5.396.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 1.707.985 1.149.592Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 4.511.887 4.246.770Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 2.115.163 1.098.012ARA TOPLAM374.874.956 201.333.696TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER374.874.956 201.333.696UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 2.536.673 2.398.821Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar27 52.174.776 42.803.206Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 52.174.776 42.803.206Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.711.449 45.202.027TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER429.586.405 246.535.723ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar613.307.698 420.143.528Ödenmiş Sermaye29 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları29 24.778.008 24.778.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 35.838.595 35.838.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 19.701.650 12.446.156Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 19.701.650 12.446.156Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 19.701.650 12.446.156Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 34.145.342 26.441.082Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 161.181.433 149.270.240Net Dönem Karı veya Zararı41 262.662.670 96.369.447TOPLAM ÖZKAYNAKLAR613.307.698 420.143.528TOPLAM KAYNAKLAR1.042.894.103 666.679.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 1.061.453.089 624.212.049Satışların Maliyeti31 -675.671.979 -421.094.021TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)385.781.110 203.118.028BRÜT KAR (ZARAR)385.781.110 203.118.028Genel Yönetim Giderleri33 -63.568.684 -43.675.493Pazarlama Giderleri33 -56.782.533 -36.534.805Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -6.094.886 -4.611.223Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 133.382.499 55.202.420Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -100.646.057 -65.538.290ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)292.071.449 107.960.637Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 2.894.885 1.352.107Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -2.747.992 -1.231.432FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)292.218.342 108.081.312Finansman Gelirleri37 79.903.138 25.060.052Finansman Giderleri37 -34.506.154 -33.156.344SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)337.615.326 99.985.020Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-74.952.656 -3.615.573Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -69.311.821 -8.043.926Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -5.640.835 4.428.353SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)262.662.670 96.369.447DÖNEM KARI (ZARARI)262.662.670 96.369.447Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları262.662.670 96.369.447Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,03502200 0,01284900Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38 7.255.494 2.619.505Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 9.673.992 3.358.340Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.418.498 -738.835Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38-40 -2.418.498 -738.835Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.255.494 2.619.505TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)269.918.164 98.988.952Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları269.918.164 98.988.952http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004779BIST