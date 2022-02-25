***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2022 19:00
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29 791.734 23.954.332 -24.746.066 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 2.619.505 96.369.447 98.988.952 98.988.952
Dönem Karı (Zararı)
29 96.369.447 96.369.447 96.369.447
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 2.619.505 2.619.505 2.619.505
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
29 -6.046.545 -6.046.545 -6.046.545
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 12.446.156 26.441.082 149.270.240 96.369.447 420.143.528 420.143.528
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 12.446.156 26.441.082 149.270.240 96.369.447 420.143.528 420.143.528
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29 7.704.260 88.665.187 -96.369.447 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 7.255.494 262.662.670 269.918.164 269.918.164
Dönem Karı (Zararı)
29 262.662.670 262.662.670 262.662.670
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 7.255.494 7.255.494 7.255.494
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
29 -76.753.991 -76.753.991 -76.753.991
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 19.701.650 34.145.342 161.181.433 262.662.670 613.307.698 613.307.698
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
224.548.824 135.483.231
Dönem Karı (Zararı)
262.662.670 96.369.447
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
103.645.801 31.800.143
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-36 25.708.524 20.449.827
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-993 -7.720
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -993 -7.720
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.169.555 9.277.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 9.929.963 8.708.895
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -199.415 695.795
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.990 -1.776
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 464.532 502.481
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-31-40 4.978.465 -628.186
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
586.814 449.356
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -552.976 -281.143
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 1.139.790 730.499
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 74.952.656 3.615.574
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.544.826 -515.628
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -2.544.826 -515.628
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.225.929 -1.468.475
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-141.759.647 7.313.641
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -189.568.690 -58.905.396
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -118.634.969 -46.370.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -70.933.721 -12.534.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -11.484.180 -12.711.357
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -11.484.180 -12.704.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -62.332.155 -700.917
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -7.505.500 -2.727.357
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 141.553.752 75.811.424
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -72.471 72.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 141.626.223 75.738.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 5.805.531 3.460.685
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.559.127 249.071
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 175 11
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.558.952 249.060
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 14.331.336 -248.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.118.868 3.086.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 9.310.659 7.011.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 -43.429.527 -3.925.235
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
224.548.824 135.483.231
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.316.100 -50.295.515
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.865.465 2.469.345
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.865.465 2.469.345
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.181.565 -52.764.860
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -44.417.812 -48.885.396
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -4.763.753 -3.879.464
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.202.020 -1.211.761
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 -6.779.277 3.979.072
Kredilerden Nakit Girişleri
47 -6.779.277 3.979.072
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -1.668.752 855.712
Ödenen Temettüler
29 -76.753.991 -6.046.545
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.030.704 83.975.955
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.030.704 83.975.955
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
101.901.310 17.925.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
194.932.014 101.901.310
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 194.932.014 101.901.310
Ticari Alacaklar
7 379.256.332 185.254.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 251.400.485 126.132.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 127.855.847 59.121.899
Diğer Alacaklar
9 34.063.057 22.646.223
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 34.063.057 22.646.223
Stoklar
10 184.989.709 128.772.200
Peşin Ödenmiş Giderler
12 15.849.381 6.001.373
Diğer Dönen Varlıklar
28 1.847.430 2.612.379
ARA TOPLAM
810.937.923 447.187.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
810.937.923 447.187.921
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 16.000 16.000
Diğer Alacaklar
9 377.998 310.652
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 377.998 310.652
Maddi Duran Varlıklar
14 191.843.776 172.055.645
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.467.090 7.756.956
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.467.090 7.756.956
Peşin Ödenmiş Giderler
12 85.188 126.616
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 31.166.128 39.225.461
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
231.956.180 219.491.330
TOPLAM VARLIKLAR
1.042.894.103 666.679.251
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 13.470.775 19.971.354
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 1.928.558 2.731.111
Ticari Borçlar
7 300.341.106 157.386.961
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 72.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 300.341.106 157.314.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 6.987.763 8.437.727
Diğer Borçlar
9 3.421.216 1.862.089
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 411 236
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.420.805 1.861.853
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 8.281.168 4.450.080
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 32.109.335 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 6.219.872 5.396.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.707.985 1.149.592
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.511.887 4.246.770
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 2.115.163 1.098.012
ARA TOPLAM
374.874.956 201.333.696
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
374.874.956 201.333.696
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 2.536.673 2.398.821
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 52.174.776 42.803.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 52.174.776 42.803.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.711.449 45.202.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
429.586.405 246.535.723
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
613.307.698 420.143.528
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 19.701.650 12.446.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 19.701.650 12.446.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 19.701.650 12.446.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 34.145.342 26.441.082
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 161.181.433 149.270.240
Net Dönem Karı veya Zararı
41 262.662.670 96.369.447
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
613.307.698 420.143.528
TOPLAM KAYNAKLAR
1.042.894.103 666.679.251
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 1.061.453.089 624.212.049
Satışların Maliyeti
31 -675.671.979 -421.094.021
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
385.781.110 203.118.028
BRÜT KAR (ZARAR)
385.781.110 203.118.028
Genel Yönetim Giderleri
33 -63.568.684 -43.675.493
Pazarlama Giderleri
33 -56.782.533 -36.534.805
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -6.094.886 -4.611.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 133.382.499 55.202.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -100.646.057 -65.538.290
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
292.071.449 107.960.637
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.894.885 1.352.107
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -2.747.992 -1.231.432
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
292.218.342 108.081.312
Finansman Gelirleri
37 79.903.138 25.060.052
Finansman Giderleri
37 -34.506.154 -33.156.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
337.615.326 99.985.020
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-74.952.656 -3.615.573
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -69.311.821 -8.043.926
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -5.640.835 4.428.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
262.662.670 96.369.447
DÖNEM KARI (ZARARI)
262.662.670 96.369.447
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
262.662.670 96.369.447
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,03502200 0,01284900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 7.255.494 2.619.505
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 9.673.992 3.358.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.418.498 -738.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 -2.418.498 -738.835
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.255.494 2.619.505
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
269.918.164 98.988.952
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
269.918.164 98.988.952
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004779
BIST