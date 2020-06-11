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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.06.2020 16:39
GÜNCEL HABERLER



***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 13.05.2020
Genel Kurul Tarihi 11.06.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres KEMALPAŞA O.S.B. MAHALLESİ ANSIZCA SANAYİ SİTESİ SOKAK NO:297/1 35730 KEMALPAŞA/İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
5 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 - 2020 yılı için Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve ücret benzeri her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
9 - 2020 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yardım ve bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının belirlenmesi, bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu'na izin verilmesinin onaya sunulması,
12 - İlişkili taraflarla 2019 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
13 - Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.'nin 2019 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 11 Haziran 2020 Perşembe günü (bugün) yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.Yönetim Kurulu'na bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Sayın Murat POLAT, Sayın İbrahim Fikret POLAT, Sayın Nilgün AYTEKİN, Sayın Göksen YEDİGÜLLER ile Bağımsız Üye olarak Sayın Dilek NAM ve Sayın Tuba TARLAN seçilmişlerdir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 11.06.2020 Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 11.06.2020 Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850676


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ARDYZ 32,36 161.252.526 % 9,99  
ISBIR 1.074,20 1.698.914 % 9,99  
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Riyal 1,8122 1,8213 % 0,72  
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Altın Gr. 381 381 1,92  
Cumhuriyet 2.463 2.487 4,80  
Tam 2.535 2.556 5,10  
Yarım 1.237 1.247 4,40  
Çeyrek 619 624 1,70  
Gümüş.Ons 17,97 18,01 -0,12  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 -0,01  
B. Petrol 39,05 39,05 -2,68  
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