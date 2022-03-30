***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2022 16:58
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu, B Grubu
Karar Tarihi 03.03.2022
Genel Kurul Tarihi 30.03.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres KEMALPAŞA OSB.MAH.ANSIZCA SAN.SİT.SOK. NO:297/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu'nun "Şirket Esas Sözleşmesinin" 6.maddesinin değiştirilmesi yönündeki "Esas Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3 - 30/03/2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların onaylanması,
4 - Dilek, Temenniler ve Kapanış
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.'nin 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, imtiyazlı pay sahipleri toplantısında aynen kabul edilerek onaylanmıştır.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 imtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014086
BIST