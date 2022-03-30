***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu, B GrubuKarar Tarihi 03.03.2022Genel Kurul Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KEMALPAŞAAdres KEMALPAŞA OSB.MAH.ANSIZCA SAN.SİT.SOK. NO:297/1Gündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu'nun "Şirket Esas Sözleşmesinin" 6.maddesinin değiştirilmesi yönündeki "Esas Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi,3 - 30/03/2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların onaylanması,4 - Dilek, Temenniler ve KapanışGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.'nin 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, imtiyazlı pay sahipleri toplantısında aynen kabul edilerek onaylanmıştır.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 imtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014086BIST