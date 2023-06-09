***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 10.05.2023Genel Kurul Tarihi 09.06.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KEMALPAŞAAdres KEMALPAŞA OSB.MAH.ANSIZCA SAN.SİT.SOK. NO:297/1Gündem Maddeleri1 - Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması ve görüşülmesi,4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,5 - 03.11.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Göksen YEDİGÜLLER'in yerine, kalan sürede görev yapmak üzere atanan Siamak JALİLİ'nin genel kurulun onayına sunulması,6 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,8 - 2023 yılı için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesinin onaya sunulması,9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması,10 - 2023 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan yardım ve bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının belirlenmesinin görüşülmesi ve onayına sunulması,12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin onaya sunulması,13 - İlişkili taraflarla 2022 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,14 - Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları alınması koşulu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, mevcut kayıtlı sermaye tavanın 3.000.000.000,-TL(Üçmilyar Türk Lirası)'na yükseltilmesi ile kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve sermaye artırımı sonrasında çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı ve "Pay Devirleri" başlıklı 7 nci maddelerinin tadiline ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülmesi ve onaya sunulması,17 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.'nin 2022 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 09 Haziran 2023 Cuma günü (bugün) yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.Yönetim Kurulu'na bir yıl süre ile görev yapmak üzere,Sayın Murat POLAT, Sayın İbrahim Fikret POLAT, Sayın Siamak JALİLİ, Sayın Enver SEVER ile Bağımsız Üye olarak Sayın,Tola BECER ve Sayın Tuba TARLAN seçilmişlerdir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157642BIST