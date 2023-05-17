***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
17.05.2023 14:31
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2022 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun II-İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu başlıklı 454.ncü maddesinin 4. fıkrasında "Genel kurulda, imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesine, üçüncü fıkrada öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse özel toplantı yapılmaz." denmekte olup, 09 Haziran 2023 Cuma günü saat 10:00'da yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında, imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının Olağan Genel Kurul toplantısına katılımının öğrenilmesi sebebiyle, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı iptal edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151926
BIST
15:584.654
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 64,22
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
15:5819,7559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0385
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
15:5821,4440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3889
15:581.260,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.260,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler15:58
|PSGYO
|5,83
|57.754.439
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.616.651
|% 9,99
|
|FADE
|9,26
|24.585.998
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|34.681.214
|% 9,98
|
|KAPLM
|79,40
|22.577.564
|% 9,97
|
|MMCAS
|4,81
|334.227
|% -5,31
|
|BRKO
|4,12
|357.321
|% -4,19
|
|GSRAY
|8,92
|367.561.936
|% -3,98
|
|DAGHL
|13,66
|102.835.430
|% -3,80
|
|ENSRI
|8,92
|30.838.588
|% -3,36
|
|THYAO
|137,40
|5.019.550.634
|% 1,10
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|KCHOL
|81,00
|2.879.843.252
|% 1,38
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,40
|2.227.557.572
|% -0,84
|
|EKGYO
|6,50
|1.066.915.255
|% 0,46
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7518
|19,7559
|% 0,20
|
|Euro
|21,4358
|21,4440
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,5602
|24,6833
|% 0,05
|
|Frank
|21,8535
|21,9852
|% -0,28
|
|Riyal
|5,2529
|5,2792
|% 0,17
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|-2,21
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|9.051
|9.188
|-43,00
|
|Tam
|9.020
|9.254
|-57,26
|
|Yarım
|4.452
|4.572
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.279
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,05
|15,07
|0,01
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,15
|