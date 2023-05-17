***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 2022 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun II-İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu başlıklı 454.ncü maddesinin 4. fıkrasında "Genel kurulda, imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesine, üçüncü fıkrada öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse özel toplantı yapılmaz." denmekte olup, 09 Haziran 2023 Cuma günü saat 10:00'da yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında, imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının Olağan Genel Kurul toplantısına katılımının öğrenilmesi sebebiyle, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı iptal edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151926BIST