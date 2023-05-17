Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

17.05.2023 14:31
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi 2022 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun II-İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu başlıklı 454.ncü maddesinin 4. fıkrasında "Genel kurulda, imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesine, üçüncü fıkrada öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse özel toplantı yapılmaz." denmekte olup, 09 Haziran 2023 Cuma günü saat 10:00'da yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında, imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının Olağan Genel Kurul toplantısına katılımının öğrenilmesi sebebiyle, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı iptal edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151926


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:584.654
Değişim :  1,40% |  64,22
Açılış :  4.606  
Önceki Kapanış :  4.590  
En Yüksek
4.681 En Düşük
4.600
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PSGYO 5,83 57.754.439 % 10,00  
ONCSM 76,00 18.616.651 % 9,99  
FADE 9,26 24.585.998 % 9,98  
DGGYO 28,66 34.681.214 % 9,98  
KAPLM 79,40 22.577.564 % 9,97  
daha fazla
15:58 Alış Satış %  
Dolar 19,7518 19,7559 % 0,20  
Euro 21,4358 21,4440 % 0,04  
Sterlin 24,5602 24,6833 % 0,05  
Frank 21,8535 21,9852 % -0,28  
Riyal 5,2529 5,2792 % 0,17  
daha fazla
15:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.987 1.987 -2,21  
Altın Gr. 1.261 1.261 -0,64  
Cumhuriyet 9.051 9.188 -43,00  
Tam 9.020 9.254 -57,26  
Yarım 4.452 4.572 -22,00  
Çeyrek 2.219 2.279 -11,00  
Gümüş.Ons 23,83 23,86 0,09  
Gümüş Gr. 15,05 15,07 0,01  
B. Petrol 75,06 75,06 0,15  
Seans Raporu 15:58
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru