***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 15:37
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemalpaşa Vergi Dai
15:30121.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 934,64
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:306,0494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0049
|Açılış
|: 6,0460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:306,5556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0055
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:30307,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,61
|Açılış
|: 307,48
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,19
|66.828.485
|% 18,79
|
|TSPOR
|5,38
|222.695.123
|% 15,45
|
|GSRAY
|3,31
|740.880.120
|% 14,93
|
|GUBRF
|17,67
|221.599.417
|% 13,20
|
|EDIP
|2,49
|43.960.031
|% 10,18
|
|ARDYZ
|16,18
|30.759.788
|% -10,11
|
|ERBOS
|24,90
|15.466.761
|% -9,39
|
|HUBVC
|39,64
|48.788.762
|% -8,20
|
|QNBFB
|48,54
|1.456.210
|% -8,16
|
|ARSAN
|4,95
|8.639.693
|% -6,78
|
|ASELS
|29,24
|1.635.883.849
|% 0,55
|
|THYAO
|15,25
|1.393.681.462
|% 2,42
|
|GSRAY
|3,31
|740.880.120
|% 14,93
|
|ODAS
|2,26
|573.145.920
|% 5,12
|
|TUPRS
|112,40
|396.271.238
|% 2,18
|
|ODAS
|2,26
|573.145.920
|% 5,12
|
|GSRAY
|3,31
|740.880.120
|% 14,93
|
|BJKAS
|2,94
|287.229.182
|% 2,08
|
|KARSN
|1,93
|188.115.470
|% -2,03
|
|KRDMD
|2,97
|270.412.927
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8464
|7,8858
|% -0,38
|
|Frank
|6,1345
|6,1715
|% -0,11
|
|Riyal
|1,6075
|1,6156
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,28
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|-4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|-2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,01
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,23
|57,23
|-0,10
|