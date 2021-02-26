***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin " İlişkili taraflarla Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2020 yılı verileri ışığında 2021 yılı finansal satış ve satın alım öngörüsü olarak Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu kapsamında ilişkili şirketleri Egeseramik İç Ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ege Seramik America INC.'e yapacağı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alana) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, toplamını % 10'undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden,Şirketimiz tarafından 2020 yılında Egeseramik İç Ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ege Seramik America INC.'e yapılan satışların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile kâr paylaşımlarının makul olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin şartlarının ve kar paylaşımının piyasa koşulları içerisinde adil ve makul olduğunu teyit ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913535BIST