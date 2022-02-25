***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
25.02.2022 19:03
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin " İlişkili taraflarla Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2021 yılı verileri ışığında 2022 yılı finansal satış ve satın alım öngörüsü olarak Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu kapsamında ilişkili şirketleri Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ege Seramik America INC.'e yapacağı yaygınindeki tutarının, kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan
a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, toplamını % 10'undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden,
Şirketimiz tarafından 2021 yılında Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ege Seramik America INC.'e yapılan satışların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile kâr paylaşımlarının makul olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin şartlarının ve kar paylaşımının piyasa koşulları içerisinde adil ve makul olduğunu teyit ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004789
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0513,9178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1052
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
18:0515,7605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0850
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
18:05841,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -13,83
|Açılış
|: 841,47
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|16,17
|1.339.277
|% 10,00
|
|TURGG
|178,20
|21.002.306
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.348.074
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.202.748
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,00
|4.009.018
|% -5,44
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|IHEVA
|1,08
|29.282.114
|% -2,70
|
|ANHYT
|13,85
|10.348.422
|% -2,19
|
|ORCAY
|21,50
|16.560.897
|% -2,01
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|EREGL
|31,16
|3.240.369.203
|% 7,15
|
|KRDMD
|11,32
|1.814.429.586
|% 7,30
|
|GARAN
|11,38
|1.632.776.614
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,04
|650.487.256
|% 2,51
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|HUNER
|2,67
|492.608.612
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8994
|13,9178
|% -0,75
|
|Euro
|15,7147
|15,7605
|% -0,54
|
|Sterlin
|18,5480
|18,6410
|% -0,88
|
|Frank
|14,8932
|14,9830
|% -1,30
|
|Riyal
|3,6857
|3,7042
|% -1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-11,68
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-14,04
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,16
|
|B. Petrol
|93,73
|93,73
|-1,69
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
-
17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
-
17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem