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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

25.02.2022 19:03
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe  giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin " İlişkili taraflarla Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı  10. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2021 yılı verileri ışığında 2022 yılı finansal satış ve satın alım öngörüsü olarak Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu kapsamında ilişkili şirketleri Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ege Seramik America INC.'e yapacağı yaygınindeki tutarının, kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan
a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,  toplamını % 10'undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden,
Şirketimiz tarafından 2021 yılında Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ege Seramik America INC.'e yapılan satışların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile kâr paylaşımlarının makul olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin şartlarının ve kar paylaşımının piyasa koşulları içerisinde adil ve makul olduğunu teyit ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004789


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Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,93 23,96 -0,20  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 -0,16  
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