***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09 Şubat 2023 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararına istinaden 150.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 66.000.000.-TL nakden, 209.000.000.-TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 350.000.000.-TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak toplam 275.000.000.-TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması talebiyle 08 Mart 2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulmuştur.SPK onayına sunulan İzahname ekte verilmekte olup, söz konusu İzahname SPK onayına sunulan imzalı İzahname ile birebir aynıdır. SPK onayı sonrasında kesinleşecek İzahname ayrıca kamuya açıklanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121859BIST