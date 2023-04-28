***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
28.04.2023 20:31
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2023 (SPK Onayına Sunulan İzahname Tarihi)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000,-TL nakden, 210.000.000,-TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 360.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak toplam 285.000.000,-TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 27.04.2023 tarihli toplantısında onaylanmış olup, onaylı izahname ekte verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143537
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0299
|Açılış
|: 20,2700
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|Önceki Kapanış
|: 20,2900
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19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,4719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0683
|Açılış
|: 22,2000
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|Önceki Kapanış
|: 22,2600
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21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.244,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.244,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4441
|19,4534
|% 0,15
|
|Euro
|21,4436
|21,4582
|% 0,26
|
|Sterlin
|24,3765
|24,4988
|% 0,63
|
|Frank
|21,6938
|21,8245
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1698
|5,1957
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|2,76
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|1,68
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.186
|9.433
|151,00
|
|Yarım
|4.477
|4.586
|48,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.300
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,63
|0,04
|
|B. Petrol
|80,47
|80,47
|2,25
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
-
17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem