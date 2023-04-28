***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2023 (SPK Onayına Sunulan İzahname Tarihi)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000,-TL nakden, 210.000.000,-TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 360.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak toplam 285.000.000,-TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 27.04.2023 tarihli toplantısında onaylanmış olup, onaylı izahname ekte verilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143537BIST