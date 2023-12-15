***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
15.12.2023 18:23
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2023 (SPK Onayına Sunulan İzahname Tarihi)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 3.000.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 360.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 720.000.000.-TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 360.000.000.-TL tutarındaki payların ihraç ve halka arzına ilişkin olarak hazırlanan İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2023 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, onaylı İzahname ekte verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226216
BIST
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|AVHOL
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|48.697.655
|% 10,00
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|QNBFB
|213,40
|5.276.153
|% 10,00
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|AYES
|35,20
|1.608.382
|% 10,00
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|BAYRK
|8,26
|55.706.208
|% 9,99
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|KLMSN
|24,44
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|% 9,99
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|EYGYO
|25,74
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|% -10,00
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|GRTRK
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|SAMAT
|49,60
|23.695.210
|% -9,98
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|BEGYO
|3,56
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|EREGL
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|YKBNK
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|EKGYO
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|1.250.655.763
|% 2,07
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,0008
|29,0077
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|Euro
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|31,6967
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|Sterlin
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|36,8517
|% -0,54
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|18:05
|Alış
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|Paladyum
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