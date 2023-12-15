***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.11.2023 (SPK Onayına Sunulan İzahname Tarihi)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 3.000.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 360.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 720.000.000.-TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 360.000.000.-TL tutarındaki payların ihraç ve halka arzına ilişkin olarak hazırlanan İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2023 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, onaylı İzahname ekte verilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226216BIST