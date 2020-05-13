***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 13.05.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Bulunmamaktadır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 Peşin 139.001,6967333 13.900.169,67333 15 118.151,4422233 11.815.144,22233B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 Peşin 57.917,3736388 5.791.737,36388 15 49.229,7675929 4.922.976,75929C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Peşin 0,0444801 4,44801 15 0,0378080 3,7808Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 22.06.2020 24.06.2020 23.06.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 0 0C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:Şirketimizin 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 11/06/2020 Perşembe günü, saat 10:00'da, Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sokak No:297/1 35730 Kemalpaşa/İZMİR adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler. Şirketimizin 2019 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan www.egeseramik.com bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, şirketimizin yukarıdaki adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.Şirketimizin 11/06/2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin bilgilendirme dökümanı ekte belirtilmiş olup ilgili doküman ve diğer bilgiler www.egeseramik.com internet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "2019 Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları" altında, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET portalında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemelerine sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ege Seramik A.Ş. 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUEGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 75.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 14.034.059,41Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısımdan -A grubu hisse senetleri %8 -B grubu hisse senetleri %5* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 17.439.131 12.193.497,984. Vergiler ( - ) 7.306.935 -951.902,225. Net Dönem Kârı 24.746.066 11.241.595,766. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 562.079,79 562.079,798. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 24.183.986,21 10.679.515,97Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.28010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 24.186.266,2111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.336.011,7* Nakit 3.336.011,7* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 2.710.533,0913. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 229.654,4817. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 17.907.786,95 4.403.316,7120. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 1.417.817,31 118.151,44 11.815.144,22B Grubu 886.135,82 49.229,77 4.922.976,76C Grubu 2.835.609,95 0,03781 3,78TOPLAM 5.139.563,07Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yeni Koronavirüs (COVİD – 19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 sayılın Kanun" ile getirilen"Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir..." hükmü kapsamında Şirketimizin 2019 Yılı Kar dağıtımı görüşülmüştür. Bu sınırlamalar dikkate alınarak,-Şirketimizin S.P.K.'na göre düzenlenmiş mali tablolarından kar dağıtımı yapılmasına-S.P.K.'na göre düzenlenmiş mali tablolarında yer alan 24.746.066,00 TL Vergi Sonrası Kârından 562.079,79 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve 2.280,00 TL. bağış tutarı eklendikten sonra 24.186.266,21 TL Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluşmaktadır. Bu karın 7244 Sayılı Kanun sınırlamaları kapsamında net dönem kârının %25'ini aşmayacak şekilde aşağıdaki gibi dağıtılmasınaa) Net dağıtılabilir dönem karından Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı verilmemesi,b) 3.336.011,70 TL'nin Ortaklara birinci kâr payı olarak verilmesi,c) 2.710.533,09 TL'nin İmtiyazlı pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılması,d) Ortaklara ikinci kâr payı verilmemesine,e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tabloda, 229.654,48 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlarımıza aktarılması,f) Hak sahiplerine ödemelerin 24 Haziran 2020 tarihinde yapılması,hususlarının Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844781BIST