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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.04.2021 18:23



***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 12.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 Peşin 511.816,4541666 51.181.645,41666 15 435.043,9860416 43.504.398,60416
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 Peşin 213.256,8561111 21.325.685,61111 15 181.268,3276944 18.126.832,76944
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Peşin 0,8903146 89,03146 15 0,7567674 75,67674

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 03.06.2021 07.06.2021 04.06.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 0 0
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:
Şirketimizin 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 07/05/2021 Cuma günü, saat 10:00'da, Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sokak No:297/1 35730 Kemalpaşa/İZMİR adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler. Şirketimizin 2020 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan www.egeseramik.com bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, şirketimizin yukarıdaki adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.Şirketimizin 07/05/2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin bilgilendirme dökümanı ekte belirtilmiş olup ilgili doküman ve diğer bilgiler www.egeseramik.com internet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "2020 Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları" altında, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET portalında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemelerine sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ege Seramik San. ve Tic.A.Ş. 2020 Kar Dagıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 75.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 14.596.139,2
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısımdan -A grubu hisse senetleri %8 -B grubu hisse senetleri %5

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 99.985.019 92.925.542,13
4. Vergiler ( - ) -3.615.573 -8.467.291
5. Net Dönem Kârı 96.369.446 84.458.251,13
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 403.860,8 403.860,8
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 95.965.585,2 84.054.390,33
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 95.965.585,2 84.054.390,33
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 95.965.585,2
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 19.193.117,04
* Nakit 19.193.117,04
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 9.980.420,86
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 47.580.453,3
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 7.300.399,12
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 11.911.194,88
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 5.220.527,83 435.043,99 43.504.398,62
B Grubu 3.262.829,9 181.268,33 18.126.832,76
C Grubu 56.757.534,79 0,75677 75,68
TOPLAM 65.240.892,52

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda
Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince hazırlanan 31.12.2020 tarihli mali tablolarına göre oluşan vergi sonrası 84.458.251,13 TL tutarındaki dönem kârından 403.860,80 TL. genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, yasal kayıtlarımızda 84.054.390,33 TL net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaktadır.
Şirketimizin S.P.K.'na göre düzenlenmiş mali tablolarında yer alan 96.369.446,20 TL Vergi Sonrası Kârından 403.860,80 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 2020 yılı içinde bağış yapılmadığından 95.965.585,20 TL Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluşmaktadır. Ekte yeralan Kâr Dağıtım Tablosuna göre
a) Net dağıtılabilir dönem karından Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı verilmemesi,
b) 19.193.117,04 TL'nin Ortaklara birinci kâr payı olarak verilmesi,
c) 9.980.420,86 TL'nin İmtiyazlı pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılması,
d) 47.580.453,30 TL'nin Ortaklara ikinci kâr payı olarak verilmesi,
e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tabloda, 7.300.399,12 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlarımıza aktarılması,
f) Hak sahiplerine ödemelerin 07 Haziran 2021 tarihinde yapılması,
hususlarının Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926912


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Çeyrek 731 748 6,13  
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