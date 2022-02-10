***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.02.2022 14:47
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Uzatılmasına İlişkin T.C Ticaret Bakanlığı'na Başvuru Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde-6
SPK Başvuru Tarihi 07.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2022
Ek Açıklamalar
07.02.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinin tadiline ilişkin izin alınması amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı'na 10.02.2022 tarih ve E-71796011 sayılı yazı ile başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000842
BIST
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BIST En Aktif Hisseler16:06
|PKENT
|594,40
|6.166.306
|% 9,99
|
|DESA
|11,79
|5.699.357
|% 9,98
|
|KLKIM
|18,18
|21.988.546
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,42
|4.378.479
|% 9,95
|
|SELGD
|4,56
|4.780.474
|% 9,88
|
|ORCAY
|33,84
|311.248.100
|% -10,00
|
|SANEL
|10,98
|3.336.306
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|687.959
|% -8,97
|
|DZGYO
|2,74
|14.865.175
|% -6,80
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|ARDYZ
|6,61
|518.898.445
|% -5,84
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|THYAO
|29,82
|2.621.551.379
|% -0,07
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|KRDMD
|12,07
|1.442.666.212
|% -0,08
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|EREGL
|29,82
|1.221.347.766
|% 0,74
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|SISE
|14,10
|1.119.712.698
|% -1,12
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|YKBNK
|4,15
|966.863.688
|% 0,97
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|YKBNK
|4,15
|966.863.688
|% 0,97
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|EKGYO
|2,33
|295.112.715
|% -0,43
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|KRDMD
|12,07
|1.442.666.212
|% -0,08
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|MOBTL
|1,95
|197.467.527
|% 5,41
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|THYAO
|29,82
|2.621.551.379
|% -0,07
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|16:06
|Alış
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|Dolar
|13,5386
|13,5485
|% 0,05
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|Euro
|15,4939
|15,5124
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,3177
|18,4096
|% 0,24
|
|Frank
|14,5878
|14,6757
|% -0,03
|
|Riyal
|3,5965
|3,6146
|% -0,05
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-2,86
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|Altın Gr.
|797
|797
|-0,86
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|Cumhuriyet
|5.294
|5.374
|-10,00
|
|Tam
|5.273
|5.404
|-8,39
|
|Yarım
|2.548
|2.614
|-4,06
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|Çeyrek
|1.278
|1.307
|-2,03
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|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|0,01
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|Gümüş Gr.
|10,16
|10,18
|0,03
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|B. Petrol
|92,27
|92,27
|0,72
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