***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.02.2022 13:59
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Uzatılmasına İlişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başvurusu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde-6
SPK Başvuru Tarihi 07.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2022
Ek Açıklamalar
07.02.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinin tadili için bilgi verilmesi amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 24.02.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004021
BIST
14:441.838
En Yüksek
|Değişim
|: -8,83%
|| -177,92
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
14:4414,4507
En Yüksek
|Değişim
|: 4,59%
|| 0,6336
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4768
En Düşük
13,7709
14:4416,3062
En Yüksek
|Değişim
|: 4,14%
|| 0,6484
|Açılış
|: 16,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,3978
En Düşük
15,4856
14:44910,71
En Yüksek
|Değişim
|: 7,34%
|| 62,30
|Açılış
|: 910,14
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
918,70
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler14:44
|ALKA
|17,63
|43.990.914
|% 8,83
|
|ULUUN
|6,62
|145.151.554
|% 6,43
|
|PETUN
|20,20
|41.529.105
|% 5,59
|
|HUNER
|2,54
|637.214.647
|% 4,96
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.297.043
|% -10,00
|
|SONME
|33,12
|2.107.019
|% -10,00
|
|ULKER
|14,76
|26.149.750
|% -10,00
|
|NUGYO
|4,77
|14.290.559
|% -10,00
|
|KORDS
|30,60
|77.542.494
|% -10,00
|
|EREGL
|28,12
|2.491.499.822
|% -7,56
|
|GARAN
|11,02
|1.473.990.435
|% -5,25
|
|THYAO
|25,28
|1.457.636.575
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,59
|1.069.135.432
|% -9,64
|
|YKBNK
|3,55
|731.635.376
|% -9,44
|
|HUNER
|2,54
|637.214.647
|% 4,96
|
|YKBNK
|3,55
|731.635.376
|% -9,44
|
|GARAN
|11,02
|1.473.990.435
|% -5,25
|
|ODAS
|1,26
|157.787.207
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|213.283.236
|% -9,95
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4205
|14,4507
|% 4,59
|
|Euro
|16,2078
|16,3062
|% 4,14
|
|Sterlin
|19,1858
|19,2820
|% 2,84
|
|Frank
|15,5047
|15,5981
|% 3,46
|
|Riyal
|3,8201
|3,8393
|% 4,05
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|60,31
|
|Altın Gr.
|909
|909
|60,85
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.059
|6.220
|477,14
|
|Yarım
|2.929
|3.009
|230,80
|
|Çeyrek
|1.469
|1.504
|115,41
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,79
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,01
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:56XU100
Endeks 1, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 9 altında . İşlem hacmi 18, 686.00 milyon TL de
-
14:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KOZAA
-
14:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -163, 04 kaybederek (% -8.97 ) 1, 654
-
14:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATLAS, KARYE, ARMDA, GOZDE, YYAPI, MOBTL, KSTUR, NTHOL, DESPC, MEDTR
-
14:51
ULUUN, GMSTR, GLDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında