***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Uzatılmasına İlişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başvurusu Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde-6SPK Başvuru Tarihi 07.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.02.2022Ek Açıklamalar07.02.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinin tadili için bilgi verilmesi amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 24.02.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004021BIST