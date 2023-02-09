***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09 Şubat 2023 tarihli toplantısında, diğer hususlar yanındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin aynı tarihli toplantısında karara bağlanan sermaye artırımı ile iç kaynakların sermayeye ilavesi nedeniyle 150.000.000,-TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanı aşılacağından kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,-TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve sermaye artırımı sonrasında çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin Ekte verildiği üzere tadil edilmesine, Esas Sözleşme tadil metni için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret kanlığına başvuruda bulunulması dahil her türlü işlemin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine ve Sermaye artırımının tamamlanması ve gerekli izin ve onayların alınması sonrasında söz konusu Esas Sözleşme tadil metninin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulması hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112494BIST