***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.02.2023 20:21
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09 Şubat 2023 tarihli toplantısında, diğer hususlar yanında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin aynı tarihli toplantısında karara bağlanan sermaye artırımı ile iç kaynakların sermayeye ilavesi nedeniyle 150.000.000,-TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanı aşılacağından kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,-TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve sermaye artırımı sonrasında çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin Ekte verildiği üzere tadil edilmesine, Esas Sözleşme tadil metni için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret kanlığına başvuruda bulunulması dahil her türlü işlemin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine ve Sermaye artırımının tamamlanması ve gerekli izin ve onayların alınması sonrasında söz konusu Esas Sözleşme tadil metninin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulması hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112494
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
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|Açılış
|: 4.904
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4.485
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18,8389
En Düşük
18,8061
10:4220,2338
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
20,1179
10:421.129,48
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|: 1.129,48
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|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
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1.144,55
En Düşük
1.127,74
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8252
|18,8307
|% 0,02
|
|Euro
|20,2234
|20,2314
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,7569
|22,8710
|% 0,45
|
|Frank
|20,3478
|20,4704
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0014
|5,0264
|% -0,03
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-9,52
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|-5,01
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.648
|7.712
|-54,00
|
|Yarım
|3.737
|3.774
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.887
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,40
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,65
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