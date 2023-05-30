***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımı konulu Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye tutarının değişmesi ve söz konusu sermaye artırımının tamamlanması nedeniyle.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.05.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 30.05.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.06.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 75.000.000,-TL'ndan 360.000.000,-TL'na artırılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanması üzerine, çıkarılmış sermaye tutarının değişmesi nedeniyle yeniden düzenlenen kayıtlı sermaye tavanının artırılmasını da kapsayan Esas Sözleşme değişikliğine izin verilmesi talebiyle bugün Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 EGE SERAMİK SAN. VE TİC.A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154693BIST