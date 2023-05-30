***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.05.2023 17:03
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımı konulu Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye tutarının değişmesi ve söz konusu sermaye artırımının tamamlanması nedeniyle.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.05.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.05.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.06.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 75.000.000,-TL'ndan 360.000.000,-TL'na artırılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanması üzerine, çıkarılmış sermaye tutarının değişmesi nedeniyle yeniden düzenlenen kayıtlı sermaye tavanının artırılmasını da kapsayan Esas Sözleşme değişikliğine izin verilmesi talebiyle bugün Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EGE SERAMİK SAN. VE TİC.A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154693
BIST