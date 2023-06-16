***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.06.2023 17:28
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescil ve İlan Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.05.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.06.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.06.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 16.06.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL'na artırılması ve bu kapsamda Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metni, İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.06.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, aynı tarih ve 10854 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EGE SERAMİK SAN. VE TİC.A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159468
BIST