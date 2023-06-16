***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescil ve İlan EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.05.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 30.05.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.06.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.06.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 16.06.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL'na artırılması ve bu kapsamda Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metni, İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.06.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, aynı tarih ve 10854 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 EGE SERAMİK SAN. VE TİC.A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159468BIST