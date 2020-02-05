***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası işbirliği ile yapılan değerlendirmede,-2018 yılında Toprak ve Seramik Mamülleri Sanayi Meslek Grubu'nda Üretim ve Yatırımda Birinci Derecede başarı sağlayarak her iki dalda da Plaket ,-2018 yılında Yüksek Safi Ticari Kazanç Beyan ederek başarı elde etmesi nedeniyle Altın Madalya ve-2018 yılında Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Göstermiş Olduğu başarı nedeniyle Altın Madalya ile ödüllendirilmiştir.Anılan ödüller, 5 Şubat 2020 tarihinde (bugün) T.C. Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar PEKCAN , T.C. Tarım ve Orman Bakanımız Sn.Bekir PAKDEMİRLİ ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sn.Rıfat HİSARCIKLIOĞLU'nun onurlandırmalarıyla, İzmir Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlenen törenle alınmıştır.Şirketimizin Türk Ekonomisine yaptığı katkılar nedeniyle ödüllendirilmesinden dolayı gurur duyduğumuzu, çalışmalarımızı her zaman bu yönde sürdüreceğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817229BIST