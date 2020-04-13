***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 17:19
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Mali ve İdari İşler Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Üyesi Sayın Bülent SABUNCU'nun iş akdi 10 Nisan 2020 Cuma günü sona ermiş olup, Mali ve İdari İşler Müdürü görevi ile Yatırımcı İlişkileri Üyeliği görevlerine Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı Mehmet BAŞTAŞ vekâlet edecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837548
BIST
18:0596.399
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BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,57
|110.022.611
|% -7,22
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4860
|8,5285
|% 2,05
|
|Frank
|7,0034
|7,0456
|% 1,41
|
|Riyal
|1,8016
|1,8106
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|35,53
|
|Altın Gr.
|375
|376
|12,31
|
|Cumhuriyet
|2.401
|2.462
|81,80
|
|Tam
|2.468
|2.533
|87,90
|
|Yarım
|1.201
|1.233
|40,90
|
|Çeyrek
|602
|617
|20,70
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,47
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,05
|
|B. Petrol
|31,96
|31,96
|0,48
|