***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Mali ve İdari İşler Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Üyesi Sayın Bülent SABUNCU'nun iş akdi 10 Nisan 2020 Cuma günü sona ermiş olup, Mali ve İdari İşler Müdürü görevi ile Yatırımcı İlişkileri Üyeliği görevlerine Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı Mehmet BAŞTAŞ vekâlet edecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837548BIST