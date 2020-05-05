***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2020 15:45
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ege Seramik San. ve Tic.A.Ş. nezdinde 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
-Operasyon Grup Başkanı Sn.Bülent ZIHNALI, Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevine,
-Genel Müdür Sn.Göksen YEDİGÜLLER, Operasyon Grup Başkanlığı görevine,
-Grup Şirketimiz Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Sn.Merter SAVAŞ, Ege Seramik Genel Müdürlüğü görevine,
-Lojistik ve Planlama Müdürü Sn.İshak Volkan DERİNBAY, Satış,Lojistik ve Planlama Müdürlüğü'ne
atanmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842601
BIST
17:0598.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 25,40
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:057,0827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:057,6999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:05386,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,84
|Açılış
|: 386,24
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|36.993.231
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.090.498
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|NATEN
|18,38
|59.561.622
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|486.784.314
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|257.746
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|900.625
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,19
|601.705.684
|% 0,24
|
|TSPOR
|5,80
|568.065.916
|% -0,51
|
|KRDMD
|2,28
|546.346.588
|% 5,56
|
|PETUN
|22,34
|486.784.314
|% -9,99
|
|ASELS
|26,86
|437.190.175
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,28
|546.346.588
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,68
|431.126.530
|% -3,60
|
|AFYON
|2,82
|410.455.793
|% -4,08
|
|DOHOL
|1,89
|235.985.102
|% 2,72
|
|ODAS
|1,83
|180.298.624
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7913
|8,8354
|% 0,61
|
|Frank
|7,2677
|7,3115
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8773
|1,8867
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-2,71
|
|Altın Gr.
|388
|388
|2,36
|
|Cumhuriyet
|2.485
|2.538
|13,10
|
|Tam
|2.562
|2.600
|13,40
|
|Yarım
|1.243
|1.271
|6,60
|
|Çeyrek
|623
|636
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,06
|
|B. Petrol
|30,44
|30,44
|3,24
|
Seans Raporu
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17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 71 artarak (% 0.01 ) 115, 814
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17:10AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 780, 928 adet işlem
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17:09XU100
Endeks 99, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 8, 225.00 milyon TL de