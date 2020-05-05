***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ege Seramik San. ve Tic.A.Ş. nezdinde 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,-Operasyon Grup Başkanı Sn.Bülent ZIHNALI, Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevine,-Genel Müdür Sn.Göksen YEDİGÜLLER, Operasyon Grup Başkanlığı görevine,-Grup Şirketimiz Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Sn.Merter SAVAŞ, Ege Seramik Genel Müdürlüğü görevine,-Lojistik ve Planlama Müdürü Sn.İshak Volkan DERİNBAY, Satış,Lojistik ve Planlama Müdürlüğü'neatanmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842601BIST