***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEge Seramik tüm dünyada toplamda 18 firmanın sahip olduğu, sürdürülebilirlik standardı olan Green Squared Sertifikasını (Green Squared Certified®) Türkiye'de almaya hak kazanan ilk ve tek Türk firması olmuştur. Tasarım sürecinden başlayarak, ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca tüm aşamalarında oluşan olumsuz çevresel etkiyi minimize eden Ege Seramik, bu bilinci tüm çalışanları ile sürdürülebilir kıldığı için Green Squared Sertifikası'nı almaya hak kazanmıştır.Green Squared Certified® işaretini taşıyan ürünler, Green Squared® standardı ANSI A138.1'deki kapsamlı sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılamak için bağımsız olarak sertifikalandırılmış demektir. Green Squared® sertifikası, ISO 14024 Tip 1 çevrese