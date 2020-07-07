Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.07.2020 15:31
GÜNCEL HABERLER



***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ege Seramik tüm dünyada toplamda 18 firmanın sahip olduğu,  sürdürülebilirlik standardı olan Green Squared Sertifikasını (Green Squared Certified®)  Türkiye'de almaya hak kazanan ilk ve tek Türk firması olmuştur.  Tasarım sürecinden başlayarak, ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca tüm aşamalarında oluşan olumsuz çevresel etkiyi minimize eden Ege Seramik, bu bilinci tüm çalışanları ile sürdürülebilir kıldığı için Green Squared Sertifikası'nı  almaya hak kazanmıştır.
Green Squared Certified® işaretini taşıyan ürünler, Green Squared® standardı ANSI A138.1'deki kapsamlı sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılamak için bağımsız olarak sertifikalandırılmış demektir.  Green Squared® sertifikası, ISO 14024 Tip 1 çevrese



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:12118.687
Değişim :  0,17% |  202,18
Açılış :  118.792  
Önceki Kapanış :  118.485  
En Yüksek
119.512 En Düşük
117.075
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,64 1.484.513 % 10,00  
ALGYO 17,86 114.449.328 % 9,98  
VKFYO 5,29 8.122.376 % 9,98  
KLGYO 5,01 214.519.827 % 9,87  
AKENR 2,12 175.826.808 % 9,84  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5774 8,6204 % 0,38  
Frank 7,2592 7,3029 % 0,09  
Riyal 1,8250 1,8342 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 -4,48  
Altın Gr. 392 393 -1,14  
Cumhuriyet 2.546 2.564 -6,60  
Tam 2.620 2.631 -6,80  
Yarım 1.273 1.287 -3,30  
Çeyrek 636 644 -1,70  
Gümüş.Ons 18,12 18,15 -0,14  
Gümüş Gr. 4,00 4,00 -0,03  
B. Petrol 42,91 42,91 -0,19  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru