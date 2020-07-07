***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2020 15:31
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Ege Seramik tüm dünyada toplamda 18 firmanın sahip olduğu, sürdürülebilirlik standardı olan Green Squared Sertifikasını (Green Squared Certified®) Türkiye'de almaya hak kazanan ilk ve tek Türk firması olmuştur. Tasarım sürecinden başlayarak, ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca tüm aşamalarında oluşan olumsuz çevresel etkiyi minimize eden Ege Seramik, bu bilinci tüm çalışanları ile sürdürülebilir kıldığı için Green Squared Sertifikası'nı almaya hak kazanmıştır.
Green Squared Certified® işaretini taşıyan ürünler, Green Squared® standardı ANSI A138.1'deki kapsamlı sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılamak için bağımsız olarak sertifikalandırılmış demektir. Green Squared® sertifikası, ISO 14024 Tip 1 çevrese
16:12118.687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 202,18
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
16:126,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8524
16:127,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
16:12393,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,74
|Açılış
|: 393,13
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.484.513
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|114.449.328
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.122.376
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|214.519.827
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|175.826.808
|% 9,84
|
|BJKAS
|3,23
|234.908.568
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|80.600.442
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,27
|15.012.754
|% -6,15
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,23
|3.068.081.664
|% 4,21
|
|ODAS
|2,91
|1.495.409.789
|% 2,46
|
|TKFEN
|17,98
|1.286.852.243
|% 0,95
|
|GARAN
|8,33
|1.252.780.259
|% -0,48
|
|TUPRS
|88,05
|765.905.737
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,23
|3.068.081.664
|% 4,21
|
|ODAS
|2,91
|1.495.409.789
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,89
|641.260.740
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,77
|500.122.010
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,24
|588.686.885
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5774
|8,6204
|% 0,38
|
|Frank
|7,2592
|7,3029
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-4,48
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|2.546
|2.564
|-6,60
|
|Tam
|2.620
|2.631
|-6,80
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|-3,30
|
|Çeyrek
|636
|644
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,19
|
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