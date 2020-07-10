***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEge Seramik olarak, COVID-19 Pandemisinin dünyada yayılmaya başladığı ve henüz ülkemizde görülmediği günlerden itibaren tüm süreçte çalışma alanlarımızda ve üretim tesislerimizde çalışanlarımızın sağlığını korumak amacı ile tüm hijyen önlemlerimizi aldık.COVID-19 Pandemisinden korunma ile ilgili tüm çalışanlarımıza eğitimler vererek, sosyal mesafe kurallarının bilincinin yaratılmasını sağladık ve bu koşulları korumak ve daha da güvenli seviyeye taşımak için sürekli çalışmaktayız.Üretim faaliyetlerimize ara vermeden ve çalışanlarımızın sağlığını maksimum düzeyde koruyarak bu zorlu döneme uyum sağlamış bulunmaktayız. Yapılan bu çalışmalarımız ve gayretlerimiz paralelinde, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetim sonucu Şirketimiz Türk Standartları Enstitüsünün sertifikalandırdığı tüm şartlara uyum sağlamış ve Sanayi kuruluşları için verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.Hissedarlarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859047BIST