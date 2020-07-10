***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2020 17:21
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ege Seramik olarak, COVID-19 Pandemisinin dünyada yayılmaya başladığı ve henüz ülkemizde görülmediği günlerden itibaren tüm süreçte çalışma alanlarımızda ve üretim tesislerimizde çalışanlarımızın sağlığını korumak amacı ile tüm hijyen önlemlerimizi aldık.
COVID-19 Pandemisinden korunma ile ilgili tüm çalışanlarımıza eğitimler vererek, sosyal mesafe kurallarının bilincinin yaratılmasını sağladık ve bu koşulları korumak ve daha da güvenli seviyeye taşımak için sürekli çalışmaktayız.
Üretim faaliyetlerimize ara vermeden ve çalışanlarımızın sağlığını maksimum düzeyde koruyarak bu zorlu döneme uyum sağlamış bulunmaktayız. Yapılan bu çalışmalarımız ve gayretlerimiz paralelinde, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetim sonucu Şirketimiz Türk Standartları Enstitüsünün sertifikalandırdığı tüm şartlara uyum sağlamış ve Sanayi kuruluşları için verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.
Hissedarlarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859047
BIST
17:55114.508
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.285,75
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:556,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8686
En Düşük
6,8515
17:557,7772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0280
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
17:55398,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,39
|Açılış
|: 398,42
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.304.359
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.664.697
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|20.978.321
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|8.739.925
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.714.318
|% -9,86
|
|TURGG
|55,10
|19.460.520
|% -9,75
|
|PEKGY
|8,72
|60.909.393
|% -9,36
|
|EKGYO
|2,14
|2.297.013.699
|% -0,93
|
|GARAN
|7,78
|1.271.667.312
|% -1,64
|
|TRKCM
|4,54
|1.254.148.680
|% -1,94
|
|SISE
|6,16
|1.189.974.296
|% -3,45
|
|THYAO
|11,77
|1.144.353.076
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,14
|2.297.013.699
|% -0,93
|
|IHLGM
|1,63
|473.507.313
|% -2,98
|
|ODAS
|2,69
|759.260.857
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,54
|1.254.148.680
|% -1,94
|
|KRDMD
|3,04
|774.772.647
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6681
|8,7116
|% 0,49
|
|Frank
|7,2850
|7,3289
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,96
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.694
|-5,00
|
|Tam
|2.667
|2.682
|8,90
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,30
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,69
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,02
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,45
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