***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2020 19:47
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği "2019 Yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni" bugün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve sektörün kıymetli temsilcilerinin katılımıyla online platformada gerçekleşmiştir.
"En Çok İhracat Yapan Seramik Kaplama Malzemeleri" Kategorisinde Ege Seramik, dördüncülük ödülünü alarak ilk beş firma arasında yerini almıştır. Şirketimiz, 2019 yılında ihracat pazar payını ve ihracat yaptığı ülke sayısını artırarak, katma değerli ürün portföyünü ön plana çıkartmıştır.
Ege Seramik 48 yıldır ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapmaktadır. Şirketimizin hedefi, kaynakları verimli şekilde kullanmak, doğaya, çevreye ve insana duyarlı üretim ve ihracat yapmaya devam etmektir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877870
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.150
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|Önceki Kapanış
|: 1.145
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En Düşük
1.143
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En Yüksek
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|: 0,23%
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|: 7,7850
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|Önceki Kapanış
|: 7,7750
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En Düşük
7,6335
18:059,0937
En Yüksek
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|: 0,41%
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En Düşük
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|: 1,81%
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|Açılış
|: 475,49
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475,72
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|13,20
|115.095.727
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.671.228
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|1.236.872
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,90
|3.920.709
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.678.314
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|2.071.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|MRSHL
|373,00
|4.092.183
|% -9,99
|
|JANTS
|192,80
|9.635.827
|% -9,99
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% -4,09
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|THYAO
|10,54
|1.178.812.109
|% 0,38
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|KRDMD
|3,41
|787.664.329
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,72
|330.697.560
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7344
|7,7392
|% 0,23
|
|Euro
|9,0817
|9,0940
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,9460
|9,9959
|% 0,20
|
|Frank
|8,3876
|8,4381
|% 0,68
|
|Riyal
|2,0561
|2,0664
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|24,29
|
|Altın Gr.
|475
|475
|8,30
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,01
|0,25
|
|B. Petrol
|40,80
|40,80
|-1,50
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051