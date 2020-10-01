***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği "2019 Yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni" bugün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve sektörün kıymetli temsilcilerinin katılımıyla online platformada gerçekleşmiştir."En Çok İhracat Yapan Seramik Kaplama Malzemeleri" Kategorisinde Ege Seramik, dördüncülük ödülünü alarak ilk beş firma arasında yerini almıştır. Şirketimiz, 2019 yılında ihracat pazar payını ve ihracat yaptığı ülke sayısını artırarak, katma değerli ürün portföyünü ön plana çıkartmıştır.Ege Seramik 48 yıldır ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapmaktadır. Şirketimizin hedefi, kaynakları verimli şekilde kullanmak, doğaya, çevreye ve insana duyarlı üretim ve ihracat yapmaya devam etmektir.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877870BIST