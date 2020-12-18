***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2020 10:53
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize, Türkiye Çimse-İş Sendikası tarafından 01/12/2020 tarihinde tebellüğ edilen, 01/01/2021 & 31/12/2022 tarihleri arasında geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi Teklifi üzerinden,Sendika Yetkilileri ile yetki belgelerinin teatisi toplantısı 16/12/2020 tarihinde yapılmış olup taraflar, "Toplu İş Sözleşmesi Değerlendirme " ilk toplantısını 07/01/2021 tarihinde yapmak üzere anlaşmışlardır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893794
BIST
11:161.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.404
En Düşük
1.396
11:167,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6925
11:169,4702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0124
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4341
11:16466,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 466,65
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:16
|HLGYO
|4,19
|82.072.141
|% 9,97
|
|SNPAM
|25,40
|3.891.165
|% 9,96
|
|CLEBI
|118,20
|60.449.034
|% 9,95
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|NIBAS
|68,10
|17.727.637
|% -9,98
|
|RAYSG
|20,02
|7.616.239
|% -9,98
|
|KARTN
|3.139,70
|164.922.573
|% -6,02
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,16
|899.096.976
|% 1,15
|
|PGSUS
|77,15
|637.200.204
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,18
|535.062.206
|% 1,87
|
|GARAN
|9,75
|281.775.039
|% -0,20
|
|TCELL
|16,07
|276.167.757
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,18
|535.062.206
|% 1,87
|
|ISGYO
|2,37
|181.497.169
|% 3,49
|
|THYAO
|13,16
|899.096.976
|% 1,15
|
|TSKB
|1,69
|108.034.331
|% 0,60
|
|NTHOL
|3,82
|189.505.591
|% 5,23
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7144
|7,7214
|% 0,24
|
|Euro
|9,4625
|9,4702
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,4214
|10,4736
|% 0,08
|
|Frank
|8,6937
|8,7461
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0533
|2,0636
|% 0,30
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-6,44
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,70
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,28
|51,28
|-0,22
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:30CLEBI
Yüzde 9.95 oranında artışla 118.20 lira fiyatla işlem gören hissede 536, 891 adet işlem
-
11:29VKFYO
Yüzde 5.92 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 502, 315 adet işlem
-
11:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 65 artarak (% 0.17 ) 1, 554
-
11:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
11:28XU100
Endeks 1, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 7, 091.00 milyon TL de