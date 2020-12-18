***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize, Türkiye Çimse-İş Sendikası tarafından 01/12/2020 tarihinde tebellüğ edilen, 01/01/2021 & 31/12/2022 tarihleri arasında geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi Teklifi üzerinden,Sendika Yetkilileri ile yetki belgelerinin teatisi toplantısı 16/12/2020 tarihinde yapılmış olup taraflar, "Toplu İş Sözleşmesi Değerlendirme " ilk toplantısını 07/01/2021 tarihinde yapmak üzere anlaşmışlardır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893794BIST