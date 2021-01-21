***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07 Ocak 2021 Perşembe günü duyurusu yapıldığı üzere , Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01/01/ 2021 & 31/12 /2022 tarihlerini kapsayacak, Toplu İş Sözleşmesi Değerlendirme toplantısı 21 /01 / 2021 Perşembe günü (bu gün) gerçekleştirilmiş olup anlaşmaya varılamayan maddeler üzerinden yeniden görüşülmek üzere , toplantının 26/01/2021 Salı gününe ertelenmesi hususunda karar alınmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903631BIST