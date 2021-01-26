***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2021 13:16
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31/12/2020 tarihinde sona eren toplu iş sözleşmesi ile ilgili olarak, Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş İşçi Sendikası arasındaki görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmış olup, 01/01/2021 – 31/12/2022 dönemini kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi 26/01/2021 tarihinde (bu gün) saat 13:00 itibariyle taraflar arasında imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904403
BIST
14:501.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,99
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.543
En Düşük
1.517
14:507,3515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0531
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3503
14:508,9294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0704
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9248
14:50439,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,46
|Açılış
|: 439,06
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler14:50
|MAALT
|254,20
|41.930.940
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|137.916.123
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.353.914
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.856.515
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.916.993
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,50
|1.435.977.257
|% 1,21
|
|GARAN
|9,60
|1.315.897.389
|% 0,63
|
|KOZAL
|121,00
|990.271.765
|% -0,33
|
|KARSN
|5,44
|800.402.346
|% 4,62
|
|KRDMD
|6,87
|626.460.317
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,50
|1.435.977.257
|% 1,21
|
|TSKB
|1,93
|502.454.696
|% -1,53
|
|SKBNK
|1,53
|388.050.521
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,54
|353.661.631
|% -1,91
|
|TEKTU
|2,48
|401.929.575
|% 3,77
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3493
|7,3515
|% -0,72
|
|Euro
|8,9249
|8,9294
|% -0,78
|
|Sterlin
|10,0474
|10,0978
|% -0,43
|
|Frank
|8,2639
|8,3137
|% -0,48
|
|Riyal
|1,9591
|1,9689
|% -0,45
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-3,04
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,13
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,67
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,92
|55,92
|0,24
|
Seans Raporu
14:50
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15:01ALKIM
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 92 kaybederek (% -0.07 ) 1, 353
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15:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, LUKSK, QNBFB, VAKFN, SEKUR, TBORG, INVEO, KONTR, MAALT, YESIL
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15:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, ATSYH, SONME, POLTK, MERIT, COSMO, SNPAM