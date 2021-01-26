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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.01.2021 13:16



***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   31/12/2020 tarihinde sona eren toplu iş sözleşmesi ile ilgili olarak, Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş İşçi Sendikası arasındaki görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmış olup, 01/01/2021 – 31/12/2022 dönemini kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi                26/01/2021 tarihinde (bu gün) saat 13:00 itibariyle taraflar arasında  imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904403


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