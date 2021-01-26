***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31/12/2020 tarihinde sona eren toplu iş sözleşmesi ile ilgili olarak, Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş İşçi Sendikası arasındaki görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmış olup, 01/01/2021 – 31/12/2022 dönemini kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi 26/01/2021 tarihinde (bu gün) saat 13:00 itibariyle taraflar arasında imzalanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904403BIST