***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Sanayi Odası'nın 2020 yılı kapsamında "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması" na göre üretimden satışlar kriterine göre Şirketimiz, en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde 481. olarak yerini aldı. Yapılan açıklama kapsamında- Çalışan Sayısı Sıralamasında 193.- İhracat Sıralamasında 242.- Özkaynak Sıralamasında 253.- Brüt Katma Değer Sıralamasında 288.- FAVÖK/EBITDA Sıralamasında 321.- Aktif Toplam Büyüklüğü Sıralamasında 405.oldu. Şirketimiz aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürmeye, Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir. Bu değerli sonucu paylaşmaktan gurur duyar, Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938189BIST