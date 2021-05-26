***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2021 15:30
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İstanbul Sanayi Odası'nın 2020 yılı kapsamında "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması" na göre üretimden satışlar kriterine göre Şirketimiz, en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde 481. olarak yerini aldı. Yapılan açıklama kapsamında
- Çalışan Sayısı Sıralamasında 193.
- İhracat Sıralamasında 242.
- Özkaynak Sıralamasında 253.
- Brüt Katma Değer Sıralamasında 288.
- FAVÖK/EBITDA Sıralamasında 321.
- Aktif Toplam Büyüklüğü Sıralamasında 405.
oldu. Şirketimiz aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürmeye, Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir. Bu değerli sonucu paylaşmaktan gurur duyar, Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938189
BIST
16:531.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,90
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:538,4454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0164
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:5310,3401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0286
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:53516,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,46
|Açılış
|: 516,30
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:53
|RYSAS
|3,74
|5.184.814
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|29.255.410
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|TUCLK
|9,75
|34.398.493
|% 9,92
|
|KUTPO
|49,50
|3.878.672
|% -10,00
|
|DERHL
|6,58
|48.084.822
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|49.010.017
|% -9,99
|
|ISGSY
|13,42
|25.757.479
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,02
|1.498.352.855
|% 2,82
|
|THYAO
|12,91
|931.377.963
|% 0,08
|
|TRILC
|50,60
|827.760.614
|% 7,25
|
|KOZAL
|124,00
|767.562.041
|% 1,22
|
|KARSN
|4,87
|603.501.568
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,14
|480.558.781
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,89
|365.778.606
|% 2,16
|
|GARAN
|8,02
|1.498.352.855
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,10
|157.514.350
|% 0,00
|
|TSKB
|1,34
|185.946.455
|% 1,52
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4444
|8,4454
|% -0,19
|
|Euro
|10,3319
|10,3401
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,9002
|11,9599
|% -0,30
|
|Frank
|9,3884
|9,4449
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2447
|2,2560
|% -0,22
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|3,55
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,16
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.469
|24,00
|
|Tam
|3.401
|3.487
|21,53
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,42
|
|Çeyrek
|824
|843
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|-0,31
|
Seans Raporu
16:53
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17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 23 artarak (% 0.84 ) 1, 228
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, TDGYO, TUCLK, SUMAS, MAALT, CANTE
-
17:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ETILR, METUR, KUTPO, UMPAS, ISGSY, DERHL
-
17:05
BJKAS, SEYKM, RYGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:05
KUTPO, OZRDN, ETILR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında