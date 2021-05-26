***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2021 16:51
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın " 2020 Yılı EBSO Üretimden Satışlara Göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması" na göre Şirketimiz, Ege Bölgesindeki en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde 41. olmuştur.
Alınan bu güzel sonucu Siz Değerli Ortaklarımız ile paylaşmaktan kıvanç duyduğumuzu belirtir,Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938226
BIST
16:531.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,90
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:538,4485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0133
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:5310,3414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0273
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:53516,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,46
|Açılış
|: 516,30
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:53
|RYSAS
|3,74
|5.184.814
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|29.255.410
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|TUCLK
|9,75
|34.398.493
|% 9,92
|
|KUTPO
|49,50
|3.878.672
|% -10,00
|
|DERHL
|6,58
|48.084.822
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|49.010.017
|% -9,99
|
|ISGSY
|13,42
|25.757.479
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,02
|1.498.352.855
|% 2,82
|
|THYAO
|12,91
|931.377.963
|% 0,08
|
|TRILC
|50,60
|827.760.614
|% 7,25
|
|KOZAL
|124,00
|767.562.041
|% 1,22
|
|KARSN
|4,87
|603.501.568
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,14
|480.558.781
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,89
|365.778.606
|% 2,16
|
|GARAN
|8,02
|1.498.352.855
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,10
|157.514.350
|% 0,00
|
|TSKB
|1,34
|185.946.455
|% 1,52
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4474
|8,4485
|% -0,16
|
|Euro
|10,3353
|10,3414
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,8990
|11,9587
|% -0,31
|
|Frank
|9,3879
|9,4445
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2445
|2,2557
|% -0,23
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|1,06
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.421
|3.473
|28,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,19
|68,19
|-0,30
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08SELGD
Yüzde 6.93 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 760 adet işlem
-
17:06SANFM
Yüzde 8.11 oranında artışla 17.06 lira fiyatla işlem gören hissede 240, 163 adet işlem
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 23 artarak (% 0.84 ) 1, 228
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, TDGYO, TUCLK, SUMAS, MAALT, CANTE
-
17:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ETILR, METUR, KUTPO, UMPAS, ISGSY, DERHL