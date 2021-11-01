***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından 01.11.2021 tarihinde (bugün) gönderilen yazıda Şirketimiz Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.'nin, "2020 Yılı İhracatın Şampiyonları - Seramik Kaplama Malzemeleri" kategorisinde "En Fazla İhracat Gerçekleştiren 2. Firma" ödülüne layık görüldüğü öğrenilmiştir. Ödülümüz 25 Kasım 2021 Perşembe günü saat ı7:00'da İstanbul'da yapılacak tören ile Şirketimize takdim edilecektir."Azim ve kararlılık" ile sürdürmekte olduğumuz faaliyetlerimiz ile Türkiye Ekonomisine sağlamış olduğumuz katkılarımız sonucu layık görüldüğümüz ödülümüzden duyduğumuz sevincimizi Siz değerli ortaklarımız ile paylaşmaktan onur duyarız.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973483BIST