***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2021 17:34
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından 01.11.2021 tarihinde (bugün) gönderilen yazıda Şirketimiz Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.'nin, "2020 Yılı İhracatın Şampiyonları - Seramik Kaplama Malzemeleri" kategorisinde "En Fazla İhracat Gerçekleştiren 2. Firma" ödülüne layık görüldüğü öğrenilmiştir. Ödülümüz 25 Kasım 2021 Perşembe günü saat ı7:00'da İstanbul'da yapılacak tören ile Şirketimize takdim edilecektir.
"Azim ve kararlılık" ile sürdürmekte olduğumuz faaliyetlerimiz ile Türkiye Ekonomisine sağlamış olduğumuz katkılarımız sonucu layık görüldüğümüz ödülümüzden duyduğumuz sevincimizi Siz değerli ortaklarımız ile paylaşmaktan onur duyarız.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973483
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,28
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.539
En Düşük
1.516
18:059,5166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0730
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
18:0511,0376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0763
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
18:05548,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,89
|Açılış
|: 548,13
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|2,20
|20.642.312
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|83.215.163
|% 10,00
|
|OSMEN
|26,62
|6.369.659
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|28.533.286
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.660.353
|% 9,97
|
|NUGYO
|14,04
|39.744.293
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|48.429.737
|% -9,97
|
|DIRIT
|3,98
|402.785
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.375.770
|% -9,91
|
|BALAT
|7,57
|810.791
|% -7,00
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|THYAO
|15,28
|1.185.093.766
|% 2,07
|
|SISE
|8,53
|1.084.671.204
|% -1,50
|
|BIMAS
|64,00
|867.468.712
|% 2,98
|
|GUBRF
|69,90
|754.504.194
|% 1,67
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,80
|699.228.793
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,03
|384.994.208
|% 3,05
|
|ODAS
|1,43
|193.869.877
|% 2,14
|
|TSKB
|1,34
|173.689.538
|% 3,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5132
|9,5166
|% -0,76
|
|Euro
|11,0322
|11,0376
|% -0,69
|
|Sterlin
|12,9866
|13,0518
|% -0,70
|
|Frank
|10,4088
|10,4715
|% -0,18
|
|Riyal
|2,5295
|2,5422
|% -0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|8,55
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,43
|84,43
|0,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DGATE
Yüzde 5.31 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 764, 256 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, FROTO, EKGYO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.85 ) 1, 346
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KARYE, HEDEF, ZRGYO, KLGYO, GSRAY, LUKSK, ATATP, TSPOR, RALYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGSER, AKFGY, NUGYO, BIOEN