***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2022 17:34
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz İzmir Ticaret Odası tarafından yapılan değerlendirmede,
-2019 Yılında Yüksek Ticari Kazanç beyan ederek Ülke ekonomisine sağladığı katkı ve başarılarından dolayı Altın Madalya,
-2019 Yılında Döviz Kazandırıcı Hizmetlerde gösterdiği üstün gayret ve başarılarından dolayı Altın Madalya,
-2020 Yılında Yüksek Ticari Kazanç beyan ederek Ülke ekonomisine sağladığı katkı ve başarılarından dolayı Altın Madalya ve
-2020 yılı Döviz Kazandırıcı Hizmetlerde gösterdiği üstün gayret ve başarılarından dolayı Altın Madalya ile ödüllendirilmiştir.
Şirketimizin Türk Ekonomisine yaptığı katkılar nedeniyle ödüllendirilmesinden dolayı duyduğumuz gururu, Siz Değerli Sayın Ortaklarımız ile paylaşmaktan onur duyar, kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043224
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0276
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3341
En Düşük
17,1768
12:3517,6297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0667
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6498
En Düşük
17,4369
12:35966,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,48
|Açılış
|: 966,76
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
975,64
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2321
|17,2956
|% 0,16
|
|Euro
|17,5425
|17,6297
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,7025
|20,8064
|% 0,09
|
|Frank
|17,5995
|17,7055
|% -0,23
|
|Riyal
|4,5848
|4,6078
|% 0,05
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|2,04
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,38
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.466
|6.644
|58,00
|
|Yarım
|3.165
|3.249
|29,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.621
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,04
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,47
|
Seans Raporu
12:35
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17:53
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17:38
KLRHO, MIPAZ, SMRTG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:38
ISKUR, IZINV, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23
BALAT, KZBGY, KRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında