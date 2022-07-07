***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz İzmir Ticaret Odası tarafından yapılan değerlendirmede,-2019 Yılında Yüksek Ticari Kazanç beyan ederek Ülke ekonomisine sağladığı katkı ve başarılarından dolayı Altın Madalya,-2019 Yılında Döviz Kazandırıcı Hizmetlerde gösterdiği üstün gayret ve başarılarından dolayı Altın Madalya,-2020 Yılında Yüksek Ticari Kazanç beyan ederek Ülke ekonomisine sağladığı katkı ve başarılarından dolayı Altın Madalya ve-2020 yılı Döviz Kazandırıcı Hizmetlerde gösterdiği üstün gayret ve başarılarından dolayı Altın Madalya ile ödüllendirilmiştir.Şirketimizin Türk Ekonomisine yaptığı katkılar nedeniyle ödüllendirilmesinden dolayı duyduğumuz gururu, Siz Değerli Sayın Ortaklarımız ile paylaşmaktan onur duyar, kamuoyuna saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043224BIST