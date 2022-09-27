***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2022 18:23
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26 Eylül 2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Ortaklarımız,
26 Eylül 2022 pazartesi günü (dün) Şirketimiz tarafından açıklanan "Tasarruf Tedbirleri Alınması, Verimsiz ve Üretim Siparişi Bulunmayan Üretim Hatlarının Geçici Olarak Üretime
Kapatılması hk.." konulu açıklamamız neticesinde, yatırımcılarımızdan gelen talep üzerine ilave bilgi verilmesi gereksinimi duyulmuştur. Bu bağlamda
Açıklamamızda belirtildiği üzere, azalan siparişlere bağlı olarak mamul stoklarındaki artışın azaltılarak üretim/stok dengesini korumak amacıyla, üretim hatlarının bir kısmında 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle üretime geçici olarak ara verilecek, bu tesisler bakıma alınacaktır.
Böylece, 2022 yılının son üç ayında 1,5 milyon m2 üretim azaltılacak olup, fabrikamızın son üç aylık üretim kapasitesine göre yaklaşık %25, yıllık kapasitesine göre ise %6 azalış gerçekleşeceği öngörülmektedir.
Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup, şirketimiz faaliyetlerine devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065521
BIST
18:053.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,49
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
18:0518,4904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0153
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
18:0517,8098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0756
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
18:05971,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,05
|Açılış
|: 971,05
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|109,10
|114.726.750
|% 9,98
|
|AYES
|35,10
|2.376.243
|% 9,96
|
|KMPUR
|58,00
|103.883.508
|% 9,95
|
|KONTR
|58,10
|621.849.890
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|127.797.063
|% 9,92
|
|ROYAL
|5,40
|1.040.849
|% -10,00
|
|ISGYO
|8,19
|18.092.898
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.243.313
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|324.581.788
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|16.063.837
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.883.850.983
|% 2,31
|
|SASA
|69,00
|3.481.133.721
|% 3,99
|
|GARAN
|19,62
|3.374.804.194
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.750.721
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,98
|2.420.102.439
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|ISCTR
|7,84
|2.905.700.453
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4794
|18,4904
|% 0,08
|
|Euro
|17,7935
|17,8098
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,8778
|19,9775
|% 1,09
|
|Frank
|18,6035
|18,7155
|% 0,53
|
|Riyal
|4,8991
|4,9237
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|12,93
|
|Altın Gr.
|972
|973
|9,59
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.609
|6.699
|20,00
|
|Yarım
|3.216
|3.275
|7,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.637
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,22
|
|B. Petrol
|85,05
|85,05
|2,19
|