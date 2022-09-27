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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.09.2022 18:23
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26 Eylül 2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Ortaklarımız,
26 Eylül 2022 pazartesi günü (dün) Şirketimiz tarafından açıklanan "Tasarruf Tedbirleri Alınması, Verimsiz ve Üretim Siparişi Bulunmayan Üretim Hatlarının Geçici Olarak Üretime
Kapatılması hk.." konulu açıklamamız neticesinde, yatırımcılarımızdan gelen talep üzerine ilave bilgi verilmesi gereksinimi duyulmuştur. Bu bağlamda
Açıklamamızda belirtildiği üzere, azalan siparişlere bağlı olarak mamul stoklarındaki artışın  azaltılarak  üretim/stok  dengesini korumak amacıyla, üretim hatlarının bir kısmında 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle   üretime geçici olarak ara verilecek, bu tesisler bakıma alınacaktır.
Böylece, 2022 yılının son üç ayında 1,5 milyon m2 üretim azaltılacak olup, fabrikamızın son üç aylık üretim kapasitesine göre   yaklaşık %25, yıllık kapasitesine göre ise %6 azalış gerçekleşeceği öngörülmektedir.
Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup,  şirketimiz faaliyetlerine devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065521


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Yarım 3.216 3.275 7,00  
Çeyrek 1.613 1.637 8,00  
Gümüş.Ons 18,65 18,68 0,31  
Gümüş Gr. 11,11 11,13 0,22  
B. Petrol 85,05 85,05 2,19  
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