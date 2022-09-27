***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26 Eylül 2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Ortaklarımız,26 Eylül 2022 pazartesi günü (dün) Şirketimiz tarafından açıklanan "Tasarruf Tedbirleri Alınması, Verimsiz ve Üretim Siparişi Bulunmayan Üretim Hatlarının Geçici Olarak ÜretimeKapatılması hk.." konulu açıklamamız neticesinde, yatırımcılarımızdan gelen talep üzerine ilave bilgi verilmesi gereksinimi duyulmuştur. Bu bağlamdaAçıklamamızda belirtildiği üzere, azalan siparişlere bağlı olarak mamul stoklarındaki artışın azaltılarak üretim/stok dengesini korumak amacıyla, üretim hatlarının bir kısmında 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle üretime geçici olarak ara verilecek, bu tesisler bakıma alınacaktır.Böylece, 2022 yılının son üç ayında 1,5 milyon m2 üretim azaltılacak olup, fabrikamızın son üç aylık üretim kapasitesine göre yaklaşık %25, yıllık kapasitesine göre ise %6 azalış gerçekleşeceği öngörülmektedir.Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup, şirketimiz faaliyetlerine devam etmektedir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065521BIST