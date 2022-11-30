***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.11.2022 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı uyarınca1-30.11.2022 tarihi itibariyle Genel Müdürlük görevinden emeklilik nedeniyle istifa eden Sayın Merter SAVAŞ'ın istifasının kabulüne,2- Boşalan Genel Müdürlük görevine, halen Fabrika Müdürü olarak çalışmakta olan Sayın Nurgün AY'ın atanmasına,3- Yeni ihdas edilen Genel Müdür Yardımcılığı görevine halen Satış, Lojistik ve Planlama Müdürü olarak çalışmakta olan Sayın İshak Volkan DERİNBAY'ın atanmasına,4- İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Sayın Kubulay ÖZASKAN'ın istifasının kabulüne,karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083225BIST