***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2023 18:23
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07 Aralık 2022 Çarşamba günü duyurusu yapıldığı üzere, Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01/01/2023 & 31/12/2024 tarihlerini kapsayacak, Toplu İş Sözleşmesi Değerlendirme toplantısı 11/01/2023 Çarşamba günü (bugün) gerçekleştirilmiş olup anlaşmaya varılamayan maddeler üzerinden yeniden görüşülmek üzere, toplantının 24/01/2023 Salı günü Saat:11:00'a ertelenmesi hususunda karar alınmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100517
BIST
17:224.729
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.541.928
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.748.340
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.413.792
|% 9,93
|
|DIRIT
|7,43
|1.855.034
|% 9,91
|
|MAKIM
|25,48
|175.755.176
|% 7,06
|
|EPLAS
|34,92
|11.579.122
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|359.106.616
|% -10,00
|
|EGGUB
|90,00
|75.067.262
|% -10,00
|
|CLEBI
|531,90
|56.493.133
|% -10,00
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|KONYA
|3.043,50
|204.772.401
|% -10,00
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|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% -4,50
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|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% -9,20
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% -0,48
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% -7,85
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% -4,94
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% -9,86
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% -5,24
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,7779
|18,7822
|% 0,04
|
|Euro
|20,1890
|20,1993
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,7135
|22,8275
|% -0,14
|
|Frank
|20,1099
|20,2311
|% -0,77
|
|Riyal
|4,9845
|5,0095
|% -0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.867
|1.868
|-10,52
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.129
|-4,53
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.642
|7.709
|-26,00
|
|Yarım
|3.712
|3.771
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.856
|1.886
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,10
|-0,17
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|B. Petrol
|81,77
|81,77
|1,67
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