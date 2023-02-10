***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2023 17:56
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.02.2023 tarihli toplantısında alınan sermaye artırımı kararı çerçevesinde, Şirket ortaklarımızdan İbrahim Polat Holding A.Ş., İbrahim POLAT, Adnan POLAT ve Murat POLAT, Şirket faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere 225.923.574,09-TL tutarındaki sermaye avansını 10 Şubat 2023 tarihinde Şirketimizin banka hesabına nakden yatırmışlardır. Şirket ortaklarımızın nakden yatırdığı bu tutarlar yapılması öngörülen nakit sermaye artırımında ortaya çıkacak adı geçen ortaklarımızın nakit sermaye koyma borçlarının (yeni pay alma haklarının) mahsubunda kullanılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112757
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 19,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8443
En Düşük
18,8065
10:4220,1064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1180
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,2593
En Düşük
20,0940
10:421.125,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.125,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8255
|18,8443
|% 0,07
|
|Euro
|20,0972
|20,1064
|% -0,58
|
|Sterlin
|22,6720
|22,7857
|% -0,30
|
|Frank
|20,3008
|20,4231
|% -0,09
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-3,70
|
|Altın Gr.
|1.126
|1.126
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-105,00
|
|Tam
|7.606
|7.671
|-24,00
|
|Yarım
|3.716
|3.754
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.877
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|0,05
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|1,92
|