***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.02.2023 tarihli toplantısında alınan sermaye artırımı kararı çerçevesinde, Şirket ortaklarımızdan İbrahim Polat Holding A.Ş., İbrahim POLAT, Adnan POLAT ve Murat POLAT, Şirket faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere 225.923.574,09-TL tutarındaki sermaye avansını 10 Şubat 2023 tarihinde Şirketimizin banka hesabına nakden yatırmışlardır. Şirket ortaklarımızın nakden yatırdığı bu tutarlar yapılması öngörülen nakit sermaye artırımında ortaya çıkacak adı geçen ortaklarımızın nakit sermaye koyma borçlarının (yeni pay alma haklarının) mahsubunda kullanılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112757BIST